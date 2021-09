अखुंदजादा के नेतृत्व में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान, जानिए किसे कौन सा मंत्रालय मिला?

अफगानिस्तान में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदजादा के नेतृत्व में तालिबान की अंतरिम सरकार का गठन हो गया है. अखुंदजादा जहां प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, वहीं तालिबान के नंबर-2 नेता मुल्ला गनी बरादर उप प्रधानमंत्री की भूमिका में होंगे. बरादर के साथ ही मुल्ला अबदस सलाम को भी मोहम्मद हसन अखुंद के डिप्टी के तौर पर नियुक्त किया गया है.

मंगलवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंदजादा सरकार के मुखिया होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरकार में उपप्रमुख होंगे. अखुंदजादा की अगुवाई वाले सरकार में मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री और सिराजुद्दीन हक्कानी गृहमंत्री होंगे.

