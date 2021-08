‘काबुल एयरपोर्ट से भी बुरे हालात’, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसते हजारों लोगों का वीडियो वायरल

अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर जब देश छोड़ने के लिए आतुर लोगों के विमान पकड़ने की तस्वीरें आई तो पूरी दुनिया हैरान हो गई थी. अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोगों का निकलना जारी है. इस बीच अब एक और तस्वीर सामने आई है, जो बताती है कि कितना बड़ा संकट इस वक्त चल रहा है.



अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बॉर्डर पर हजारों अफगान नागरिकों की भीड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान में घुसना चाहता है. ये वीडियो स्पिन-बोलदाक बॉर्डर का है, यहां सीमा पर लोग गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जाकर रहा जा सके.

क्लिक करें: अफगानिस्तान की जंग, बॉर्डर्स की ओर भागते लोग और रिफ्यूजी क्राइसिस...इन 12 देशों के लिए बना संकट



पत्रकार नातिक द्वारा इस वीडियो को ट्वीट किया है. उन्होंने कहा है कि ये काबुल एयरपोर्ट नहीं बल्कि स्पिन बोलदाक बॉर्डर है, जहां पर हजारों लोग मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाना चाहते हैं. यहां पर काबुल एयरपोर्ट से बुरे हालात हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर कोई विदेशी सेना तैनात नहीं है इसलिए इसपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है.

This is not #Kabulairport, this is Spin Boldak border where thousands of people wants to flee Afghanistan to Pakistan. The situation here is far worse than the situation at #KabulAirport but because there are no foreign forces here, it has not been covered by the media. pic.twitter.com/LrUuXk1JSv