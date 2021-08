अफगानिस्तान में बिगड़ रहे हालात, मजार-ए-शरीफ से स्टाफ और डिप्लोमैट को वापस बुलाएगा भारत

अफगानिस्तान (Afghanistan) में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इस बीच भारत सरकार (Indian Government) ने अहम फैसला लिया है. अफगानिस्तान के मज़ार-ए-शरीफ में मौजूद कॉन्सुलेट में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को अब वापस लाया जाएगा.



अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है कि भारत के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को मज़ार-ए-शरीफ से वापस बुलाया जाएगा.



अफगानिस्तान में हर दिन के साथ हालात बिगड़ रहे हैं और तालिबानी लड़ाकों का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है. बीते दो-तीन दिनों में ही तालिबान ने अफगानिस्तान के पांच प्रांत की राजधानियों पर अपना कब्जा जमा लिया है. यही कारण है कि भारत अपने अधिकारियों को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है.

इन नंबरों पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं...

मज़ार-ए-शरीफ में मौजूद भारतीय दूतावास की ओर से जानकारी दी गई है कि मंगलवार शाम को मजार-ए-शरीफ से एक स्पेशल फ्लाइट नई दिल्ली के लिए रवाना होगी. जो भी भारतीय आसपास हैं, वह शाम की फ्लाइट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाए.

(2/2) Indian citizens desiring to leave by special flight should immediately convey their full name, passport number, date of expiry by whatsapp at the following numbers:



0785891303

0785891301