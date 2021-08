अफगानिस्तानः जलालाबाद में तालिबान ने निहत्थे लोगों पर चलाईं गोलियां, राष्ट्रीय झंडा लगा रहने की कर रहे थे मांग

अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबानी लड़ाकों द्वारा सड़क पर ओपन फायरिंग की गई है. यहां पर लोगों द्वारा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा दफ्तरों पर लगाए रखने की मांग की जा रही थी, इसी को लेकर हो रहे प्रदर्शन में सड़क पर भीड़ इकट्ठा हुई. भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए तालिबान ने लोगों पर फायरिंग कर दी.

तालिबान ने निहत्थे लोगों पर कई राउंड गोलियां चलाईं, जबकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से केवल झंडे को लेकर अपनी बात रख रहे थे. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. इससे पहले तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट से भीड़ को वापस भेजने के लिए फायरिंग की थी.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2