अफगानिस्तान: अहमद मसूद का दावा- पंजशीर के लड़ाकों ने मार गिराया पाकिस्तानी जेट

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान पर तालिबानियों की मदद के आरोप लगते रहे हैं. पाकिस्तान एक बार बेनकाब हुआ है. दरअसल, पंजशीर के विद्रोही नेता अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर के लड़ाकों ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया है.

उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, ''पाकिस्तानी जेट प्लेन, जिसे शेर के शावकों ने मार गिराया. रेजिस्टेंस पंजशीर.'' उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा की है.

इसपर भी क्लिक करें- EXCLUSIVE: कश्मीर मसला, पंजशीर की जंग और अफगानिस्तान के भविष्य पर जानें क्या बोला तालिबान

बता दें कि अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान नई सरकार के ऐलान की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाके तालिबान के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं. तालिबान पंजशीर पर कब्जे का दावा भी कर चुका है लेकिन पंजशीर की ओर से अब तक आए बयानों से लगता है कि तालिबान के लिए पंजशीर अब भी मुश्किल पैदा कर रहा है.

The Pakistani Jet Plane that was shot down by the lion cubs.

#Resistance_Panjshir pic.twitter.com/LkZK9bGcnG