भारत में अफगान एम्बेसी के ट्विटर पर अशरफ गनी की आलोचना, प्रेस सेक्रेटरी का दावा- अकाउंट हैक

अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) का कब्जा हो गया है. राष्ट्रपति अशरफ गनी (Ashrag Ghani) ने देश छोड़ दिया. सोमवार सुबह भारत में मौजूद अफगान दूतावास (Afghan Embassy) के ट्विटर अकाउंट से अशरफ गनी के देश छोड़ने की आलोचना की गई और उन्हें 'गद्दार' बताया गया. इसके बाद एम्बेसी के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुलहक आजाद ने ट्विटर अकाउंट हैक होने का दावा किया.

असल में सोमवार सुबह भारत में अफगान दूतावास के ट्विटर अकाउंट (Afghan Embassy India) से एक ट्वीट किया गया. इसमें राष्ट्रपति अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़कर जाने की आलोचना की गई. लिखा गया, "अशरफ गनी भाग गए हैं. उन्होंने सब बर्बाद कर दिया. हम सभी से माफी मांगते हैं कि हमने एक भगोड़े की सेवा की. अल्लाह ऐसे गद्दार को सजा दे. उनकी विरासत हमारे इतिहास पर धब्बा होगी."

इस ट्वीट के बाद अफगान एम्बेसी के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुलहक आजाद ने ट्विटर अकाउंट हैक होने का दावा किया. उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "मैं अफगान एम्बेसी के ट्विटर हैंडल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं. एक दोस्त ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा. मैंने लॉग इन करने की कोशिश की, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकता. ऐसा लगता है कि इसे किसी ने हैक कर लिया है." अब्दुलहक ने ये भी दावा किया कि वो अफगान एम्बेसी के ट्वीट को भी नहीं देख पा रहे हैं.

I have lost access to Twitter handle of @AfghanistanInIN, a friend sent screen shot of this tweet, (this tweet is hidden from me.) I have tried to log in but can’t access. Seems it is hacked. @FMamundzay @FFazly @hmohib pic.twitter.com/kcdlGMpCZ7