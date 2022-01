5G से विमानों को खतरा? Air India की US की कई उड़ानें रद्द, लैंडिंग-ब्रेक को लेकर ये अलर्ट जारी

अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर आज यानी बुधवार से 5जी इंटरनेट सर्विस (5G internet deployment) लागू हो रही है. इसकी वजह से एअर इंडिया की फ्लाइट सर्विस प्रभावित होने वाली है. एअर इंडिया ने इनमें से कुछ फ्लाइट को रद्द कर दिया है वहीं कुछ का समय बदला गया है. एअर इंडिया ने खुद इसकी जानकारी दी है. एअर इंडिया के अलावा Emirates ने भी चिंता जताते हुए फ्लाइट्स को सस्पेंड किया है. All Nippon Airways, Japan airlines ने भी यूएस की फ्लाइट्स सस्पेंड की हैं.

एअर इंडिया की आज चार फ्लाइट इससे प्रभावित हो रही हैं, जिनकी जानकारी उनके ट्विटर हैंडल पर दी गई है.

अमेरिका में जो नई C band 5जी सर्विस शुरू हुई है उससे कई एयरक्राफ्ट बेकार हो जाएंगे. अमेरिकी विमानन नियामक संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ने पहले ही अपने बयान में बताया था कि 5जी इंटरफेस की वजह से एयरक्राफ्ट का रेडियो अल्टीमीटर इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम पर असर डाल सकता है, जिससे वह लैंडिंग मोड में ना आए. इससे एयरक्राफ्ट रनवे पर रुके ना इसकी आशंका है.

भयंकर विमानन संकट की चेतावनी दी गई

इसके बारे में FAA को लिखकर चिंता भी जताई गई है. यह लेटर यूएस आधारित एयरलाइंस ग्रुप ने लिखा है. इसमें कहा गया है कि 5जी की वजह से भयंकर विमानन संकट आ सकता है. इस ग्रुप में United Airlines, American Airlines, Delta Airlines और FedEx शामिल हैं. बता दें कि एअर इंडिया के अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस भी अमेरिका और भारत के बीच उड़ान भरती है.

एयरलाइंस ग्रुप का कहना है कि 5जी को पूरे यूएस में कहीं भी लागू किया जा सकता है. लेकिन एयरपोर्ट रनवे से 2 मील दूर तक इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए.

एअर इंडिया ने इसके बारे में ट्वीट किया था कि अमेरिका में 5जी लागू होने की वजह से यूएस की फ्लाइट पर असर पड़ेगा. फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है. वहीं कुछ फ्लाइट्स का समय बदला गया है, इनमें एयरक्राफ्ट को भी बदला जाएगा.

#FlyAI: Due to deployment of the 5G communications in USA,we will not be able to operate the following flights of 19th Jan'22:



AI101/102 DEL/JFK/DEL

AI173/174 DEL/SFO/DEL

AI127/126 DEL/ORD/DEL

AI191/144 BOM/EWR/BOM



Please standby for further updates.