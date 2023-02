Turkey Earthquake: भूकंप से तबाही के बीच तुर्की में बढ़ी लूटपाट की घटनाएं, 48 लोग गिरफ्तार

भूकंप ने तुर्की और सीरिया में जमकर तबाही मचाई है. अब तक वहां 28 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच भूकंप से कराह रहे तुर्की में लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं. पुलिस ने भूकंप के बाद लूटपाट मचाने वाले 48 लोगों को गिरफ्तार किया है. तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलु के मुताबिक, 6 फरवरी को को आए शक्तिशाली 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके के बाद लूटपाट के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई थी. इन घटनाओं के बाद जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी ने जांच के बाद 8 अलग-अलग प्रांतों से 48 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.

भूकंप के बाद से लेकर अब तक तुर्की और सीरिया में 28 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने 10 प्रांतों में तीन महीने का आपातकाल घोषित कर दिया है. लूट की घटनाएं बढ़ने के बाद एर्दोगन ने वादा किया था कि वे इन वारदातों पर लगाम लगा देंगे. उन्होंने कहा था कि लूट और अपहरण जैसी वारदात में शामिल लोगों को पता होना चाहिए कि देश में इन वारदातों को अंजाम देने वाले बचेंगे नहीं.

तुर्की-सीरिया के लिए भारत का 7वां विमान रवाना

इधर, भूकंप से तबाही के बीच भारत ने मदद के लिए एक और विमान भेजा है. उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट से राहत सामग्री के साथ 7वां प्लेन तुर्की और सीरिया के लिए रवाना हो चुका है. इस फ्लाइट में भूकंप पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक दवाएं, फील्ड हॉस्पिटल, कंबल और स्लीपिंग मैट जैसी जरूरी चीजें हैं. अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार शाम को रवाना किया गया 7वां विमान सबसे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचेगा, यहां राहत सामग्री उतारने के बाद यह फ्लाइट तुर्की के अडाना के लिए रवाना हो जाएगी.

#WATCH | The 7th #OperationDost flight departs from Hindon Airbase in Ghaziabad, for Syria and Türkiye.



The flight is carrying relief material, medical aid, emergency & critical care medicines, medical equipment & consumables. pic.twitter.com/6K2ZLHtoPt