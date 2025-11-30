scorecardresearch
 
पश्चिम बंगाल के मालदा में BLO के पति के साथ मारपीट, TMC नेता पर आरोप

मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर में बीएलओ निवेदिता मंडल के पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया. पीड़िता ने स्थानीय टीएमसी नेता कसीमुद्दीन पर आरोप लगाया. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की. शिक्षक संघ ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की. पीड़िता ने धमकियों का आरोप लगाया. TMC नेता साहेब दास ने कहा कि आरोपी चाहे किसी भी पार्टी का हो, सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

महिला BLO ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर नंबर 2 ब्लॉक के सुल्ताननगर ग्राम पंचायत के दतियां गांव में बीएलओ निवेदिता मंडल के पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाला स्थानीय टीएमसी का नेता कसीमुद्दीन है.

पुलिस ने शुरू की जांच
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस शुरू में मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, इलाके के शिक्षकों ने बीडीओ दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की. इस घटना में असिस्टेंट टीचर के पति घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शिक्षक संघ ने क्या कहा?
हरिश्चंद्रपुर साउथ सर्कल के विभिन्न प्राइमरी स्कूलों के प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचरों ने BDO और स्कूल इंस्पेक्टर को मांग पत्र सौंपा. इसमें आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पूरी जांच और पीड़ित शिक्षक को सुरक्षा देने की मांग की गई. टीचर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

पीड़िता ने लगाये गंभीर आरोप
असिस्टेंट टीचर निवेदिता मंडल ने कहा कि आरोपी घटना के बाद से घर पर आकर धमका रहा है. पुलिस प्रशासन से मामले को सुलझाने की अपील की गई, लेकिन दबाव में आकर FIR दर्ज कराना पड़ा. उन्होंने कहा कि वह अभी भी डरी हुई हैं और रात में घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं.

टीएमसी ने क्या कहा?
TMC INTUC के प्रेसिडेंट साहेब दास ने कहा कि पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया जाएगा कि आरोपी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

