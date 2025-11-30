पश्चिम बंगाल के मालदा में BLO के पति के साथ मारपीट, TMC नेता पर आरोप

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर नंबर 2 ब्लॉक के सुल्ताननगर ग्राम पंचायत के दतियां गांव में बीएलओ निवेदिता मंडल के पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाला स्थानीय टीएमसी का नेता कसीमुद्दीन है.

और पढ़ें

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस शुरू में मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, इलाके के शिक्षकों ने बीडीओ दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की. इस घटना में असिस्टेंट टीचर के पति घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शिक्षक संघ ने क्या कहा?

हरिश्चंद्रपुर साउथ सर्कल के विभिन्न प्राइमरी स्कूलों के प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचरों ने BDO और स्कूल इंस्पेक्टर को मांग पत्र सौंपा. इसमें आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पूरी जांच और पीड़ित शिक्षक को सुरक्षा देने की मांग की गई. टीचर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

पीड़िता ने लगाये गंभीर आरोप

असिस्टेंट टीचर निवेदिता मंडल ने कहा कि आरोपी घटना के बाद से घर पर आकर धमका रहा है. पुलिस प्रशासन से मामले को सुलझाने की अपील की गई, लेकिन दबाव में आकर FIR दर्ज कराना पड़ा. उन्होंने कहा कि वह अभी भी डरी हुई हैं और रात में घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं.

Advertisement

टीएमसी ने क्या कहा?

TMC INTUC के प्रेसिडेंट साहेब दास ने कहा कि पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया जाएगा कि आरोपी चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

---- समाप्त ----