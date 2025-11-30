Arthik Rashifal 30 नवंबर 2025: मकर राशि वालों के आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: वित्तीय पक्ष सामान्य रहेगा. पेशेवरों की बात को अनदेखा न करें. लेनदेन में सजगता बनाए रहें. नियम अनुशासन अपनाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं. निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा.

वृष: आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. लाभ एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्यों पर फोकस रखेंगे. कार्यक्षेत्र में संवार प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. पहल पराक्रम की सोच रहेगी. संकोच कम होगा.

मिथुन: धनलाभ बेहतर बना रहेगा. अधिकारियों व वरिष्ठों से संवाद संवारेंगे. अवसर भुनाने पर जोर रहेगा. व्यवस्था में सुधार आएगा. नियमों का पालन करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ संवार पाएगा.

कर्क: आर्थिक प्रगति व धनधान्य में वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे.

सिंह: व्यक्तिगत खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. कार्य व्यापार को साधें. साझा प्रबंधन पर ध्यान दें. अधिकांश मामलों में साधारण परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे.

कन्या: आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. लेनेदेन के विषयों में साहस दिखाएंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. संपत्ति में वृद्धि होगी.

तुला: वाणिज्यिक पक्ष सामान्य बना रहेगा. आर्थिक विषय पूर्ववत् रहेंगे. लाभ का प्रतिशत संतुलित रहेगा. धनधान्य के मामलों में जोखिम न उठाएं. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी.

वृश्चिक: वित्तीय लाभ में संवार बनी रहेगी. पेशेवर गतिविधियों में पहल रखेंगे. प्रयासों में सफलता बढ़ेगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे.

धनु: लाभ अपेक्षित रहेगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ के अवसरो में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

मकर: आर्थिक विषय सहज रहेंगे. विविध प्रयास संवार पर रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियां को बल मिलेगा. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कुंभ: धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. आपसी सहयोग व सहकार में वृद्धि होगी. बचत पर फोकस होगा. सुख समृद्धि को बल मिलेगा.

मीन: अर्थ व्यापार संवार पाएगा. वित्तीय लक्ष्यों को साधने पर जोर रहेगा. लाभ प्रतिशत को बढ़ाने में आगे होंगे. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. पेशेवर मामलों में फोकस बनाए रखेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे.

