बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर उबाल, ईंट लेकर निकल पड़े हुमायूं कबीर के समर्थक

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मस्जिद निर्माण को लेकर बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और दोपहर 12 बजे तक इंतजार करें. कबीर के अनुसार, 'दोपहर 12 बजे कुरान पढ़ा जाएगा. उसके बाद शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसके लिए उनके समर्थक ईंट लेकर भी निकल पड़े हैं.'

इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद पुलिस और राज्य पुलिस इस आयोजन में उनका सपोर्ट कर रही है, जिसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया.

हुमायूं कबीर के फैसले से गरमाई बंगाल की सियासत

हुमायूं कबीर के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कबीर पर सीधा हमला बोला. घोष ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर जैसे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं और यह सब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि TMC की अंदरूनी लड़ाई के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं.

बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना

दिलीप घोष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं कबीर अब तक कई पार्टियों में जा चुके हैं. उनका कहना था कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें. घोष ने कहा कि वो मुसलमानों का भला करें और उनके उद्धार के बारे में सोचें लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे कदम उठाना सही नहीं है.

बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए: बीजेपी

राम मंदिर का जिक्र करते हुए घोष ने कहा कि अब जब राम मंदिर बन चुका है, तो बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए. इन बयानों ने मुर्शिदाबाद में चल रहे राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है. हालांकि हुमायूं कबीर बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनका कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति और सहयोग से ही हो रहा है. फिलहाल इलाके में इस मुद्दे को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है.



