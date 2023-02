जब CM योगी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मोहसिन रजा ने मंत्रियों को दिया धक्का, Video

यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है. इसमें मोहसिन सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 6.90 लाख करोड़ रुपये का मेगा बजट पेश किया. बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया के सामने आए.

इसी दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, फोटो खिंचवाने के लिए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा धक्का-मुक्की करते हुए नजर आए.

बजट को लेकर हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया के सामने आए और फोटो खिंचवाने लगे. उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने फोटो खिंचवाने के लिए मंत्री बल्देव सिंह ओलख और मंत्री संदीप सिंह को धक्का दे दिया और आगे आने लगे.

#WATCH | UP's Yogi Adityanath government will present its seventh overall budget since 2017, today pic.twitter.com/sZSogjJ6Qy