लखनऊ में STF का बड़ा एक्शन, 80 लाख की सिंथेटिक ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के गोसाईगंज से मोहम्मद मुजीब (लालबाग) और मुकेश सिंह (भदोही) को ₹80 लाख की सिंथेटिक MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. मुजीब अपने घर पर ही केमिकल से यह ड्रग्स बनाता था. दोनों वाराणसी सिंडिकेट का हिस्सा थे और ड्रग्स सप्लाई करने जा रहे थे.

लखनऊ में सिंथेटिक ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार (Photo- ITG)
यूपी एसटीएफ (UP STF) ने लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से 80 लाख रुपये की सिंथेटिक MDMA ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया मोहम्मद मुजीब अपने लालबाग स्थित घर पर ही केमिकल से यह खतरनाक ड्रग्स बनाता था. दोनों आरोपी वाराणसी के लिए ड्रग्स सप्लाई करने जा रहे थे और पहले से पकड़े जा चुके एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा थे.

लखनऊ के घर में बनती थी MDMA ड्रग्स

एसटीएफ ने लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से दो ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के नाम मोहम्मद मुजीब (लखनऊ) और मुकेश सिंह (भदोही) हैं. पुलिस ने इनके पास से 80 लाख रुपये कीमत की सिंथेटिक MDMA ड्रग्स जब्त की है. हैरान करने वाली बात यह है कि मुजीब लखनऊ के लालबाग में स्थित अपने घर पर ही केमिकल का उपयोग कर यह सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करता था.

बड़े सिंडिकेट से जुड़े थे आरोपी 

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी वाराणसी के तस्कर अभय सिंह के ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थे. अभय सिंह, जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड था, उसे मुंबई पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. आरोपी मुकेश सिंह इस पूरे सिंडिकेट में कैरियर का काम करता था. मुजीब और मुकेश सिंह मिलकर इस MDMA ड्रग्स को वाराणसी सप्लाई करने की योजना बना रहे थे, तभी एसटीएफ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया.

पूरी गैंग के पर्दाफाश की तैयारी 

एसटीएफ की इस कार्रवाई से प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क पर रोक लगाने में मदद मिली है. पुलिस अब इन आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है. एसटीएफ का मुख्य उद्देश्य अब इस सिंडिकेट से जुड़े पूरे गैंग का पर्दाफाश करना और उनके अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार करना है. प्रदेश में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए जांच जारी है.

