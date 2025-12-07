scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुल्तानपुर: बदमाशों ने युवक का सरेराह किया अपहरण, रातों-रात हत्या कर शव फेंका, घटना CCTV में कैद

सुल्तानपुर के साढ़ापुर गांव में आर्टिगा सवार बदमाशों ने युवक अमन यादव का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होकर वायरल हो गई. रविवार सुबह अमन का शव प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी किनारे मिला. पुलिस ने दो आरोपियों मयंक और शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

Advertisement
X
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Nitin Srivastava/ITG)
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Nitin Srivastava/ITG)

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां आर्टिगा सवार बदमाशों ने 24 वर्षीय अमन यादव का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी. यह पूरी घटना चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके वायरल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. रविवार सुबह प्रतापगढ़ जिले के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी किनारे अमन का शव बरामद किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, साढ़ापुर गांव के रहने वाले अमन यादव का पड़ोसी गांव के मयंक यादव और शिवम् यादव से कुछ समय पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. मामला इतना बढ़ गया कि शनिवार रात मयंक और शिवम् अपने साथियों के साथ आर्टिगा कार में पहुंचे और अमन का जबरन अपहरण कर ले गए. उस समय अमन लखनऊ से आने वाले अपने चचेरे भाई संदीप यादव को लेने चांदा बाजार गया था. हमला बोलते ही आरोपी उसे खींचकर कार में डाल ले गए.

यह भी पढ़ें: सुल्तानपुर में अयोध्या पुलिस पर हमला! दारोगा-सिपाही को पीटकर किया घायल, रिवॉल्वर छीनी; सिविल ड्रेस में वारंटी को पकड़ने गई थी टीम

सम्बंधित ख़बरें

युवक की अपहरण के बाद हत्या. (Photo: Representational)
सुल्तानपुर में 24 साल के युवक का अपहरण कर बेरहमी से हत्या 
Police attacked while arresting a warrantee in Sultanpur (Photo- ITG)
सुल्तानपुर में पुलिस पर हमला! दारोगा-सिपाही को पीटकर किया घायल, रिवॉल्वर छीनी 
रामचेत मोची का निधन, राहुल गांधी ने व्यक्त की शोक संवेदना  
सुल्तानपुर के रामचेत मोची का निधन, राहुल गांधी ने किया परिजनों को फोन  
Rahul Gandhi visited Ramchet Mochi's shop in July 2024 (Photo- PTI)
सुल्तानपुर के मोची की 'बदली' जिंदगी का क्या है सच? राहुल गांधी ने किया बिहार चुनाव में जिक्र  

अपहरण की यह वारदात वहीं लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई देती है, जिसमें आरोपी अमन को घसीटकर कार में बैठाते नजर आते हैं. जैसे ही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया.

Advertisement

गोमती नदी किनारे मिला शव, दो आरोपी गिरफ्तार

रात भर पुलिस की कई टीमें अमन की तलाश करती रहीं. इसके बाद रविवार सुबह सूचना मिली कि प्रतापगढ़ जिले के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी किनारे एक युवक का शव पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान होने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

देखें वीडियो...

इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपियों मयंक यादव और शिवम् यादव को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी हमलवारों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

एसपी ने दी जानकारी, पुलिस की तलाश जारी

सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस बाकी अपहरणकर्ताओं की भी तलाश में जुटी है. अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement