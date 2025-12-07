सुल्तानपुर: बदमाशों ने युवक का सरेराह किया अपहरण, रातों-रात हत्या कर शव फेंका, घटना CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां आर्टिगा सवार बदमाशों ने 24 वर्षीय अमन यादव का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी. यह पूरी घटना चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके वायरल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. रविवार सुबह प्रतापगढ़ जिले के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी किनारे अमन का शव बरामद किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, साढ़ापुर गांव के रहने वाले अमन यादव का पड़ोसी गांव के मयंक यादव और शिवम् यादव से कुछ समय पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. मामला इतना बढ़ गया कि शनिवार रात मयंक और शिवम् अपने साथियों के साथ आर्टिगा कार में पहुंचे और अमन का जबरन अपहरण कर ले गए. उस समय अमन लखनऊ से आने वाले अपने चचेरे भाई संदीप यादव को लेने चांदा बाजार गया था. हमला बोलते ही आरोपी उसे खींचकर कार में डाल ले गए.

यह भी पढ़ें: सुल्तानपुर में अयोध्या पुलिस पर हमला! दारोगा-सिपाही को पीटकर किया घायल, रिवॉल्वर छीनी; सिविल ड्रेस में वारंटी को पकड़ने गई थी टीम

अपहरण की यह वारदात वहीं लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई देती है, जिसमें आरोपी अमन को घसीटकर कार में बैठाते नजर आते हैं. जैसे ही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया.

Advertisement

गोमती नदी किनारे मिला शव, दो आरोपी गिरफ्तार

रात भर पुलिस की कई टीमें अमन की तलाश करती रहीं. इसके बाद रविवार सुबह सूचना मिली कि प्रतापगढ़ जिले के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी किनारे एक युवक का शव पड़ा है. पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान होने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

देखें वीडियो...

इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपियों मयंक यादव और शिवम् यादव को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी हमलवारों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

एसपी ने दी जानकारी, पुलिस की तलाश जारी

सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस बाकी अपहरणकर्ताओं की भी तलाश में जुटी है. अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे.

---- समाप्त ----