scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं हार चुका हूं, मेरी लाश को...', नोएडा में इंजीनियरिंग के छात्र ने हॉस्टल के रूम में दी जान

उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के एक इंजीनियरिंग संस्थान के एमसीए थर्ड ईयर के 25 साल के छात्र कृष्णकांत का शव उनके हॉस्टल रूम में फंदे से लटका मिला. कमरे से बरामद कथित सुसाइड नोट में उन्होंने परिवार के नाम संदेश लिखा. पुलिस के अनुसार छात्र लंबे समय से सिरदर्द से परेशान था. रूममेट और दोस्तों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया. मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
'मैं हार चुका हूं...', नोएडा में इंजीनियरिंग छात्र ने हॉस्टल के रूम में दी जान (Photo: Representational Image)
'मैं हार चुका हूं...', नोएडा में इंजीनियरिंग छात्र ने हॉस्टल के रूम में दी जान (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा स्थित नॉएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी (NIET) में पढ़ने वाले 25 साल के एमसीए थर्ड ईयर के छात्र कृष्णकांत की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, छात्र का शव उसके हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. घटना ने संस्थान में मौजूद छात्रों और स्टाफ को स्तब्ध कर दिया है.

नॉलेज पार्क थाना प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि कृष्णकांत झारखंड का रहने वाला था और क्राउन हॉस्टल में अपने रूममेट हृतिक के साथ रहता था. कमरे से पुलिस को एक छोटा सा नोट मिला है, जिसमें लिखा था- 'I give up. Give my body and all my belongings to my family'- 'मैं हार चुका हूं, मेरे शव और मेरे सामान को मेरे परिवार को दे देना.' पुलिस इस नोट की जांच कर रही है.

निरीक्षक सिंह के अनुसार, घटना के कुछ समय पहले कृष्णकांत ने अपने पिता से फोन पर बात की थी. बातचीत के दौरान उसकी बातों से पिता को आशंका हुई कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा कदम उठा सकता है. चिंतित पिता ने तुरंत रूममेट हृतिक से संपर्क किया और उससे कहा कि वह तुरंत कृष्णकांत की स्थिति देखें.

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी को रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया. (Photo: Representational)
बलात्कार के आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रची खुदकुशी की झूठी कहानी, ऐसे हुआ गिरफ्तार 
पत्नी से परेशान युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
सास और पत्नी से परेशान युवक ने किया सुसाइड, फोन के वीडियो से खुला राज 
सीमा हैदर और सचिन मीणा. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर हुई प्रेग्नेंट, छठे बच्चे को देगी जन्म... डॉक्टर ने दी है ये तारीख 
ये तस्वीर 27 नवंबर 2024 की है. एक व्यक्ति संसद के सामने दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर विरोध कर रहा है. (File Photo: PTI)
गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर, शिलॉन्ग सबसे स्वच्छ... जानिए नोएडा-दिल्ली का हाल 
नोएडा के शख्स को दो लड़कियों ने हनीट्रैप में फंसाया. (Representational image)
दो लड़कियां और शादी का ख्वाब… 51 साल के शख्स से ठगी की कहानी 
Advertisement

हृतिक उस समय हॉस्टल में मौजूद नहीं था, इसलिए उसने अपने एक परिचित को कमरे पर जाने को कहा. जब वह दोस्त कमरे तक पहुंचा तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है. काफी देर तक खटखटाने और आवाज़ देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद अन्य छात्रों की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़ा गया, जहां कृष्णकांत को फंदे से लटका हुआ पाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

हृतिक ने पुलिस को बताया कि कृष्णकांत पिछले काफी समय से लगातार सिरदर्द से परेशान था, जिसके कारण वह मानसिक दबाव में भी दिखता था. हालांकि पुलिस ने कहा कि मौत का कारण स्पष्ट रूप से तभी बताया जा सकेगा जब पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होगी. पुलिस ने संस्थान प्रशासन से भी बातचीत की है और छात्र की पढ़ाई, स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित विवरण जुटाए जा रहे हैं. परिवार को सूचना दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement