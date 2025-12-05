लड़की को अश्लील वीडियो भेजकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी, लखनऊ में साइबर सेक्सुअल हैरासमेंट

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में साइबर यौन उत्पीड़न, स्टॉकिंग और सेक्सटॉर्शन का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने शिकायत में बताया कि एक युवक लगातार अश्लील वीडियो भेज रहा था और उससे उसकी निजी तस्वीरों की मांग कर रहा था. इनकार करने पर वह उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकियां दे रहा था. आरोपी ने उसकी निजी फोटो और वीडियो उसके परिचितों तक भेजने की धमकी देकर उसका मानसिक उत्पीड़न किया.

चिनहट थाना प्रभारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. घटना के बाद 1 दिसंबर की रात पीड़िता ने एसीपी सईद करीम से मुलाकात की, जिन्होंने तत्काल साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया. साइबर पुलिस की जांच में आरोपी की पहचान शिशिर भारद्वाज के रूप में हुई है, जो पीड़िता का पुराना परिचित है और लखनऊ में ही रहता है.



पीड़िता के मुताबिक, 1-2 दिसंबर की रात आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और स्क्रीनशॉट कुछ परिचित लोगों को भेज दिए थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा, मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंची. पीड़िता ने यह भी बताया कि अक्टूबर महीने में भी उसे टेलीग्राम के जरिए इसी तरह की धमकियां मिली थीं, लेकिन सामाजिक डर के कारण वह तब शिकायत दर्ज नहीं करा सकी.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि 30 नवंबर की शाम एक अज्ञात नंबर से उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजा गया, जिसके बाद आरोपी ने न्यूड फोटो और निजी अंगों के वीडियो भेजने का दबाव बनाया. मना करने पर उसने धमकी दी कि 6 से 12 दिनों में उसकी जिंदगी नर्क बना देगा और निजी फोटो-वीडियो माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचा देगा. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

