लखनऊ में पेंशन विवाद ने लिया खौफनाक रूप, चाचा की भतीजे और उसके बेटे ने की हत्या

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में सरकारी पेंशन को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. 45 वर्षीय चाचा वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना टांड़खेड़ा गांव में हुई, जहां आरोपी भतीजे ने अपने बेटे के साथ मिलकर चाचा पर देसी तमंचे से गोली चला दी. मौके पर ही वीरेंद्र यादव की मौत हो गई.

और पढ़ें

घटना के तुरंत बाद दुबग्गा थाना प्रभारी और एसपी काकोरी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए दो टीमों का गठन किया है. अभी तक आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. मृतक मूल रूप से मानक नगर के रहने वाले थे, लेकिन ननिहाल में रहते थे.

यह भी पढ़ें: लखनऊ पुलिस में बड़ा भ्रष्टाचार! इंस्पेक्टर और 4 दारोगाओं पर निर्दोषों को फंसाने का गंभीर आरोप, FIR दर्ज

मामले की संवेदनशीलता

पुलिस के अनुसार, हत्या का मुख्य कारण सरकारी पेंशन को लेकर परिवार में विवाद था. पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. इलाके में इस वारदात से तनाव का माहौल है और पुलिस सतर्क है.

​

इस खौफनाक हत्या से स्थानीय लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से शांत रहने की अपील की है.

---- समाप्त ----