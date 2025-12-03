'BLO में ड्यूटी लगाई, ट्रेनिंग दी नहीं...', काम का प्रेशर इतना, शख्स ने खा लिया जहर

उत्तर प्रदेश में मेरठ के एक सिंचाई विभाग में तैनात बाबू ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज किया जा रहा है. बाबू की BLO के पद पर SIR में ड्यूटी लगी थी . आरोप है कि उसके ऊपर काम का प्रेशर था और लगातार आशीष शर्मा नाम का सुपरवाइजर काम का दबाव बना रहा था.

और पढ़ें

दरअसल, मेरठ के गढ़ रोड स्थित मुरलीपुरा गांव निवासी मोहित सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है. परिजनों के अनुसार मोहित की एस ए आर के चलते BLO के पद पर पल्लवपुरम में ड्यूटी लगाई गई है. परिजनों का आरोप है कि काम के दबाव के चलते मोहित ने जहरीला पदार्थ खा लिया. परिजनों का कहना है कि मोहित एसआईआर के काम में लगे हुए थे. लेकिन काम पूरा ना होने के चलते उन्हें लगातार सुपरवाइजर आशीष शर्मा के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था. मंगलवार को भी सुपरवाइजर आशीष शर्मा ने जल्दी काम पूरा करने का दबाव बनाया. इससे नाराज होकर मोहित ने घर जाकर ज़हरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर उन्हें परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया.

मोहित की पत्नी ज्योति ने बताया कि कई दिन से काम का दबाव बनाया जा रहा था जिसके चलते मोहित डिप्रेशन में है. पत्नी का कहना है कि BLO में ड्यूटी लगाई गई है लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई. घटना के बाद विभागीय यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में हंगामा भी किया. फिलहाल मोहित को मेरठ के लोकप्रिय अस्पताल के आई सी यू में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है.

Advertisement

वहीं घटना की सूचना के बाद कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे जहां ADM (E) सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि शाम को जानकारी हुई की एक BLO ने जहर खाया है. यहां बताया कि सुपरवाइजर की तरफ से समीक्षा ज्यादा की जा रही थी और शायद उसका ही कुछ रहा होगा. अभी वह बताने की स्थिति में नहीं है. मैं पेशेंट से खुद मिलने गया था. लेकिन उनकी स्थिति स्टेबल है खतरे से बाहर है. लेकिन बात करने की स्थिति में नहीं है.



---- समाप्त ----