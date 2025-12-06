scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: 'जेल से निकलते ही फिर करूंगा प्यार,' 50 हजार का इनामी 'आशिक' गिरफ्तार

मऊ पुलिस ने 50 हजार के इनामी और 'सरफिरे आशिक' गोविंद राजभर को गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग प्रेमिका के साथ भागने के बाद उस पर POCSO एक्ट समेत तीन मुकदमे दर्ज हुए थे. पुलिस ने उसे एक तमंचे के साथ पकड़ा. गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी ने कहा कि वह अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करता है और जेल से छूटकर अच्छी जिंदगी जीने की चाहत रखता है.

Advertisement
X
आरोपी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे (Photo: Screengrab)
आरोपी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने एक ऐसे सरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. आरोपी अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ कुछ दिन पहले घर से भाग गया था और इसको लेकर लड़की के परिजनों ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में थी.

युवक पर पुलिस ने रखा था पचास हजार का इनाम

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोविंद राजभर के रूप में हुई है, जो थाना हलधरपुर क्षेत्र के कीरत सराय गांव का रहने वाला है. पुलिस ने उसे एक तमंचा के साथ धर दबोचा. गोविंद के खिलाफ पहले से भी हलधरपुर थाने में दो मुकदमे दर्ज थे. आजमगढ़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था.

सम्बंधित ख़बरें

जांच में जुटी पुलिस.(Photo: Representational)
गैंगस्टर केस में बंद कैदी ने जिला जेल में लगाई फांसी, प्रशासन में मचा हड़कंप 
Sunaina Parveen forced her lover Vishal to undergo circumcision and conversion
प्रेम के जाल में फंसाकर कराया खतना फिर किया निकाह, सुनैना परवीन और उसका पिता गिरफ्तार  
Abbas Ansari is an Uttar Pradesh MLA and son of the late gangster-politician Mukhtar Ansari. (Photo: X/abbasansari_)
मुख्तार के गढ़ में BJP का कमल खिलाने का अरमान धरा रह गया! अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल 
Abbas Ansari gets big relief from High Court (file photo)
विधायकी बहाल कराने के लिए अब्बास अंसारी को फिर जाना होगा कोर्ट, सचिवालय ने घोषित की खाली सीट 
मऊ में अवैध धर्म परिवर्तन की कोशिश, पुलिस ने मौके से धार्मिक पुस्तकें बरामद कीं, दो गिरफ्तार  

मऊ के एसपी अनूप कुमार ने बताया कि आरोपी महिलाओं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है और इस पर कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें POCSO एक्ट का मामला भी शामिल है. आरोप है कि वह नाबालिग लड़की को बाइक पर बैठाकर भगा ले गया था. पुलिस ने काफी मेहनत के बाद उसे गिरफ्तार किया है और अब उसे जेल भेजा जा रहा है.

Advertisement

प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूं: आरोपी

गिरफ्तारी के बाद मऊ नगर कोतवाली में पेश किए गए गोविंद राजभर के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नजर नहीं आया. मीडिया से बातचीत में वह हंसते हुए बोला कि वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और वह भी उसे चाहती है. उसने कहा कि लड़की ने उसके पक्ष में बयान दिया है, लेकिन 'उम्र की दिक्कत' के कारण मामला दर्ज हुआ.

गोविंद ने कहा, 'जब हम जेल से निकल जाएंगे तो अच्छी जिंदगी जिएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे. हमारा प्यार अमर रहेगा, जब तक जिंदा हैं, तब तक प्रेम करेंगे. तमंचा रखने पर उसने कहा कि जब अपना कोई नहीं होता और पूरा गांव दुश्मन बन जाए तो बचने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है.'

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement