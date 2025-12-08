'कमिश्नर और DIG आ गए और तुम वहां घूम रहे हो...', महोबा में समाधान दिवस से नदारद SDM को फटकार, देखें- VIDEO

यूपी के महोबा जिले की कुलपहाड़ तहसील में आयोजित समाधान दिवस में चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर अजीत कुमार की अचानक एंट्री से अधिकारियों में हड़कंप मच गया. SDM सहित कई अधिकारियों के नदारद मिलने पर कमिश्नर भड़क उठे और उन्होंने एसडीएम को कड़ी फटकार लगाते हुए सरकारी दायित्वों का सही निर्वहन करने की सीख दी.

और पढ़ें

आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है. शनिवार को कमिश्नर अजीत कुमार और डीआईजी अचानक कुलपहाड़ तहसील स्थित समाधान दिवस जा पहुंचे. वहां उन्होंने जनता के हाथों में शिकायती पत्र और भारी भीड़ देखी. लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि कमिश्नर के मौके पर पहुंचने के बावजूद तहसील के एसडीएम डॉ. प्रदीप कुमार मौके से नदारद थे.

जब एसडीएम कमिश्नर के सामने पहुंचे और सफाई देने लगे, तो कमिश्नर ने उन्हें जमकर फटकार लगाई. उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, "तुम्हें यह नहीं लग रहा कि कमिश्नर और डीआईजी आ गए और तुम वहां घूम रहे हो और लोग यहां खड़े हुए हैं, तुम कौन सा SIR कर रहे हो."

कमिश्नर का यह तेवर वर्षों बाद किसी ने देखा था. कमिश्नर ने अन्य नदारद अधीनस्थ अधिकारियों के गायब होने पर भी स्पष्टीकरण मांगा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, कमिश्नर के तेवर देखकर महोबा प्रशासन में हड़कंप मच गया.

---- समाप्त ----