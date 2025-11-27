scorecardresearch
 

मौसी की बेटी से एकतरफा प्यार और साथ रहने की जिद... नहीं मानी तो गोली मारकर ले ली जान

कौशाम्बी में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने घर मे घुसकर मौसेरी बहन के सिर मे गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. हत्या कांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बाद में उसने खुद थाने में आकर सरेंडर कर दिया.

एकतरफा प्यार...साथ रहने से इंकार पर मौसी की बेटी का मर्डर (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक तरफा प्यार मे पागल युवक ने घर मे घुसकर मौसेरी बहन के सिर मे गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. हत्या कांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सदर सीओ ने पुलिस फ़ोर्स, फील्ड यूनिट के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर तमंचा लेकर थाना पहुंच गया और अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

घटना मंझनपुर कोतवाली के उनो गांव की है. 24 साल की मृतका दीपिका तिवारी की शादी सीतापुर के शिवम तिवारी के साथ 2022 हुई थी. कुछ दिन पहले दीपिका तिवारी अपने मायके उनों गांव आई हुई थी. उसका एक डेढ़ साल का लगभग बेटा भी है. पुलिस के मूतबिक 28 साल का आरोपी अजीत कुमार मिश्रा पुत्र अरुण कुमार मिश्रा थाना मंझनपुर क्षेत्र के ओसा गांव रहने वाला है. आरोपी युवक दीपिका तिवारी की मौसी का बेटी था लेकिन उससे प्यार करता था. उसकी शादी होने के बाद भी आरोपी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था.

मालूम हुआ कि आरोपी अजीत कुमार मिश्रा अपने साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था. इस पर मृतिका दीपिका ने मना किया तो वह गुरुवार की सुबह उसके घर पहुंच गया. यहां उसने दीपिका तिवारी की तमंचे से गोली मारकर उसकी निर्माम हत्या कर दी. हत्या की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवांक सिंह और मंझनपुर पुलिस फोर्स फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया की ओसा गांव का रहने वाला अजीत कुमार अपनी मौसी की लड़की दीपिका को जबरन अपने साथ रखना चाह रहा था. लड़की की शादी 2022 में हुई थी लेकिन मायके आने पर वह उसपर साथ रहने का दबाव बना रहा था. उसने गुरुवार को उसके घर में पहुंचकर तमंचे से गोली उसे मार दी जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद वह खुद तमंचा लेकर थाना पहुंच गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

 

 

