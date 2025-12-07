कौशांबी: मां-बेटे की रहस्यमयी मौत, कमरे में मिले शव, जहर खाने की आशंका से हड़कंप

यूपी के कौशांबी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के बारा हैवली खलसा गांव में बुज़ुर्ग मां और उसके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों के शव घर के अंदर अलग-अलग बिस्तरों पर मिले, जिसे देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना पर सीओ सतेंद्र तिवारी, कड़ाधाम कोतवाली पुलिस और फ़ॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, मृतका मौला देवी (70) और उनका बेटा विजय मिश्रा (50) घर पर ही रहते थे. विजय ठेकेदारी का काम करता था. रविवार सुबह जब परिजनों ने दोनों को आवाज दी, तो कोई जवाब नहीं मिला. कमरे में जाकर देखा तो मां और बेटे दोनों मृत पड़े थे. इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि दोनों ने किसी नशीले या जहरीले पदार्थ का सेवन किया है. फ़ॉरेंसिक टीम ने कमरे से सैंपल उठाकर जांच शुरू कर दी है.

विवाद की आशंका, क्या कहासुनी बनी वजह?

गांव वालों ने बताया कि घटना से एक दिन पहले मौला देवी ने घर का धान बेचकर लगभग एक लाख रुपये हासिल किए थे. ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को विजय की पत्नी अनीता देवी भी भरवारी से अपने मायके से आई थी और थोड़ी देर बाद लौट गई थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि पैसों को लेकर सास–बहू या पति–पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. हालांकि अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.

पुलिस जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सिराथू सीओ सतेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जहरीला पदार्थ खाने का लग रहा है. लेकिन यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है, यह अभी स्पष्ट नहीं है. हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फ़ॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

