scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंद्रेश उपाध्याय के बाद कथावाचक निधि सारस्वत की कल शादी, इस राजनीतिक घराने में हुआ है रिश्ता

अलीगढ़ की प्रसिद्ध कथा वाचक निधि सारस्वत का विवाह पूर्व ऊर्जा मंत्री स्व. रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय से 9 दिसंबर को गाजियाबाद में होगा. दोनों की मुलाकात 2020 में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में हुई थी और आध्यात्मिक रुचि ने उन्हें करीब लाया. निधि के 'भजो रे मन गोविंदा' जैसे भजन काफी लोकप्रिय हैं. रविवार से शादी के मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं.

Advertisement
X
दोनों साल 2020 से एक दूसरे को जानते हैं. (Photo: ITG)
दोनों साल 2020 से एक दूसरे को जानते हैं. (Photo: ITG)

कथानाचक इंद्रेश उपाध्याय के बाद अलीगढ़ जिले की रहने वाली जानी-मानी कथा वाचक निधि सारस्वत अब शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. उनकी शादी पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय से तय हो गई है. दोनों 9 दिसंबर को परिणय सूत्र में बंधेंगे.

निधि सारस्वत अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र की निवासी हैं. उन्होंने कई प्रसिद्ध भजन गाए हैं, जिनमें "मैं राधावल्लभ की", "राधा रानी मेरी है" और "भजो रे मन गोविंदा" शामिल हैं. इन भजनों ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई है.

साल 2020 से एक दूसरे को जानते हैं दोनों
जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी. परिवार के करीबियों का कहना है कि पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के इकलौते पुत्र चिराग और निधि वर्ष 2020 से एक-दूसरे को जानते हैं. आध्यात्म की ओर झुकाव होने के कारण दोनों की विचारधारा भी एक जैसी है.

सम्बंधित ख़बरें

आज पवन सिंह का शो ऑन एयर होगा. (Photo: ITG)
पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, कहा- सलमान के साथ काम न करें 
The bride ran away
'मुझे मेरी बीवी दिलाओ...' गले में पोस्टर लटकाकर, 2 लाख 70 हजार की लगी चपत  
Aligarh constable Hemlata death
अलीगढ़ में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत... पिता ने जताया हत्या का शक, पुलिस कह रही सुसाइड 
Aligarh Police action open drinking and illegal encroachment (Photo- Screengrab)
बिना वर्दी के निकले SSP, शराबियों ने पूछा- कौन हो? जवाब सुनते ही... 
नशे में धुत सिपाही ने अस्पताल में मचाया हंगामा, हुआ सस्पेंड 

चिराग की मां और जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के निजी सचिव रानू पंडित के मुताबिक, रविवार से मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो गए. रविवार को गाजियाबाद स्थित आवास पर हल्दी की रस्म हुई. 9 दिसंबर को गाजियाबाद के नायाब वेदांता फार्म्स में शादी संपन्न होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement