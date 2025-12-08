इंद्रेश उपाध्याय के बाद कथावाचक निधि सारस्वत की कल शादी, इस राजनीतिक घराने में हुआ है रिश्ता

कथानाचक इंद्रेश उपाध्याय के बाद अलीगढ़ जिले की रहने वाली जानी-मानी कथा वाचक निधि सारस्वत अब शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. उनकी शादी पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय से तय हो गई है. दोनों 9 दिसंबर को परिणय सूत्र में बंधेंगे.

और पढ़ें

निधि सारस्वत अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र की निवासी हैं. उन्होंने कई प्रसिद्ध भजन गाए हैं, जिनमें "मैं राधावल्लभ की", "राधा रानी मेरी है" और "भजो रे मन गोविंदा" शामिल हैं. इन भजनों ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई है.

साल 2020 से एक दूसरे को जानते हैं दोनों

जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी. परिवार के करीबियों का कहना है कि पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के इकलौते पुत्र चिराग और निधि वर्ष 2020 से एक-दूसरे को जानते हैं. आध्यात्म की ओर झुकाव होने के कारण दोनों की विचारधारा भी एक जैसी है.

चिराग की मां और जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के निजी सचिव रानू पंडित के मुताबिक, रविवार से मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो गए. रविवार को गाजियाबाद स्थित आवास पर हल्दी की रस्म हुई. 9 दिसंबर को गाजियाबाद के नायाब वेदांता फार्म्स में शादी संपन्न होगी.

---- समाप्त ----