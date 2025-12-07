झांसी: मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे पुजारी पर हमला, इलाज के दौरान मौत

उत्तर प्रदेश के झांसी में मनसिल माता मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे पुजारी पर अचानक हमला किया गया, जिसमें गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. यह घटना झांसी जिले के बरुआसागर थाना क्षेत्र में स्थित मंदिर परिसर की है. मृतक पुजारी की पहचान 22 साल के विशाल कुशवाहा के रूप में हुई है, जो इस मंदिर में नियमित रूप से पूजा-अर्चना करते थे.

पुजारी की हत्या से मची सनसनी

घटना 2 दिसंबर की रात की बताई जा रही है, जब विशाल पूजा की तैयारी कर रहे थे. तभी बालाराम उर्फ वाला अपने जीजा सलिल के साथ मंदिर पहुंचा. किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों ने पुजारी को गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर हमलावरों ने मारपीट शुरू कर दी.

मंदिर के अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन गुस्साई हालत में हमलावरों ने माइक का स्टैंड उठाकर विशाल के सिर पर जोरदार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े.

इलाज के दौरान हुई मौत

घायल पुजारी को तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और मंदिर परिसर में भी भारी भीड़ जमा हो गई.

मृतक के भाई सुरेंद्र ने बताया कि उनके भाई विशाल को जानबूझकर निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि भाई को बचाने की कोशिश के बावजूद हमलावरों ने बेरहमी से हमला किया, जिसके कारण उसकी जान चली गई. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

बरुआसागर थाना प्रभारी राहुल राठौर ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर बालाराम उर्फ वाला और उसके जीजा सलिल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है और पुलिस इसके आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

