तान्या सिंह हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, पति बिजली विभाग में SDO, ‘गिटार वाली बहू’ ने बताई वायरल होने की कहानी

सोशल मीडिया पर एटा की रहने वाली तान्या सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे घूंघट ओढ़कर गिटार बजाते गाना गाती दिख रही हैं, जिसे लोग “गिटार वाली बहू” कह रहे हैं. तान्या सहारनपुर के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. कोविड में गिटार सीखा और 30 नवंबर 2025 को शादी के महिला संगीत में उनका वीडियो रिकॉर्ड हुआ. वायरल के बाद उन्हें खूब सराहना मिल रही है. पति आदित्य बिजली विभाग में एसडीओ हैं.

तान्या ने खुद के वायरल होने की पूरी कहानी बताई. (Photo: ITG)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संगीत के दौरान घूंघट ओढ़े एक नई नवेली दुल्हन गिटार बजाते हुए गाना गाती नजर आ रही है. घूंघट में बैठी यह दुल्हन बीच-बीच में मुस्कुराते हुए अपना घूंघट हल्का-सा खींचती दिखती है. देशभर में लोग इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं और उनकी आवाज़ तथा अंदाज़ की तारीफ करते हुए उन्हें “गिटार वाली बहू” के नाम से पहचानने लगे हैं. यह वायरल बहू एटा की रहने वाली तान्या सिंह हैं, जो गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के मोहम्मदपुर कदीम गांव निवासी आदित्य गौतम की पत्नी हैं. तान्या का यह वीडियो 30 नवंबर 2025 को महिला संगीत के दौरान रिकॉर्ड हुआ था और कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर छा गया.

असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तान्या
मूल रूप से एटा की रहने वाली तान्या इस समय सहारनपुर के मुन्नालाल देवी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. बचपन से संगीत में रुचि रखने वाली तान्या बताती हैं कि उनकी मां बहुत अच्छा गाती हैं और चाहती थीं कि उनकी बेटी किसी बड़े मंच पर परफॉर्म करे. ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें आगरा के एक संगीत विद्यालय में दाखिला मिला, जहां से उनके संगीत सफर की शुरुआत हुई. 

हालांकि गिटार उन्होंने कभी प्रोफेशनल तरीके से नहीं सीखा. कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने भाई के गिटार और यूट्यूब वीडियो की मदद से खुद अभ्यास करना शुरू किया. तान्या कहती हैं कि तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही गिटार एक दिन उन्हें देशभर में पहचान दिला देगा.

कैसे वायरल हुआ वीडियो?
तान्या बताती हैं कि शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी और महिलाएं ढोलक बजाकर गाना गा रही थीं. पहले उन्होंने ढोलक पर ही गाना गाया, लेकिन पति आदित्य के कहने पर गिटार उठा लिया. उन्होंने "आप यूं हमको मिल जाएंगे" गाना शुरू किया और वहां मौजूद महिलाओं ने इस खास पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद तान्या के कॉलेज के छात्रों, रिश्तेदारों और परिचितों के फोन आने शुरू हो गए.

घूंघट दुल्हन की पहचान'
वीडियो में घूंघट को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रही चर्चाओं पर तान्या ने साफ किया कि यह कोई मजबूरी नहीं थी. उन्होंने कहा कि घूंघट दुल्हन की पहचान होता है और वह खुद चाहती थीं कि दुल्हन के रूप में पूरी रस्म निभाएं. उन्होंने बताया कि वे काफी हंसमुख स्वभाव की हैं और उस दिन भी बार-बार हंसी आ रही थी. उनकी सास सामने बैठी थीं और उन्हें नजर लगने का डर था, इसलिए वह भी बार-बार उनका घूंघट नीचे कर देती थीं.

पति बिजली विभाग में एसडीओ
तान्या के पति आदित्य गौतम मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इस समय सहारनपुर में बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर तैनात हैं. दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुई थी और परिवारों की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ा. उनकी शादी 28 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के सोनप्रयाग स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर में बेहद सादगी से सम्पन्न हुई, जहां परिवार के कुछ ही सदस्य मौजूद थे. तान्या कहती हैं कि अब उन्हें दोनों परिवारों का पूरा समर्थन मिल रहा है और विशेष रूप से उनके पति हर कदम पर उनका साथ दे रहे हैं. आगे वे गाने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालने की तैयारी में हैं, ताकि लोगों से मिल रहे प्यार और आशीर्वाद को आगे भी बनाए रख सकें.

---- समाप्त ----
