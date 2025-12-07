शराबी दूल्हे की हरकत देख दुल्हन ने हैरान, जयमाला से भी किया इनकार, बोली- नहीं चाहिए दारुबाज पति

उत्तर प्रदेश के बांदा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां होने वाली दुल्हन ने शादी के जयमाला स्टेज पर ही शादी तोड़ दी. यह घटना जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरीकला गांव की रहने वाली 25 वर्षीय संजू से जुड़ी है.

और पढ़ें

संजू की शादी फतेहपुर जिले में तय हुई थी और बारात चार दिसंबर को आई थी. दुल्हन ने स्टेज पर देखा कि दूल्हा शराब के नशे में है और उसका व्यवहार अनुचित है, जिसके बाद उसने जयमाला डालने से इंकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: बांदा: फर्जी दस्तावेजों से हजारों अपराधियों को जमानत दिलाने वाला गिरफ्तार, 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत हुई कार्रवाई

शराबी दूल्हे से नाराज दुल्हन ने किया इनकार

दुल्हन का कहना था कि उसे शराब से एलर्जी है और शादी से पहले उसे झूठ बोलकर शादी के लिए राजी किया गया था. संजू ने साफ कहा कि वह दारुबाज पति नहीं चाहती. जयमाला के समय दुल्हन के इस कदम से माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. दुल्हन के परिजन और रिश्तेदार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संजू अपने फैसले पर अड़ी रही. दोनों पक्षों के बीच समझौता करने की प्रक्रिया भी थाना में हुई.

Advertisement

​

थाना पहुंचा मामला, दोनों पक्षों ने किया समझौता

जसपुरा थाना के SHO अनिल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन ने साफ मना कर दिया. अंततः दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई. इस घटना से शादी का माहौल पूरी तरह प्रभावित हो गया. दुल्हन की मेहंदी, घर की सजावट और दहेज की सारी व्यवस्था अधूरी रह गई.

शादी में खुशियों की जगह अफरा-तफरी

बारात में मौजूद सभी लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए. शराबी दूल्हे की हरकत ने शादी के जश्न को फीका कर दिया. पूरे गांव में यह मामला चर्चा का विषय बन गया. लोगों ने दुल्हन के साहस की सराहना की और कहा कि उसने अपने फैसले में दृढ़ता दिखाई. शादी का यह अनोखा मामला दिखाता है कि कोई भी अपने अधिकार और इच्छा के खिलाफ शादी के बंधन में नहीं बंध सकता.

---- समाप्त ----