भाभी से प्यार और निकाह, सजा मिली मौत, मां के जनाजे में आए बेटे का मर्डर

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार और नफ़रत की जंग ने एक युवक की जान ले ली. नफ़ीस नाम के युवक ने अपने ही रिश्ते की भाभी से प्रेम विवाह किया था , जो उसके चचेरे भाई की पत्नी थी. यह रिश्ता परिवार को नागवार गुज़रा, और इसी रंजिश ने नफ़ीस की जिंदगी छीन ली.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, नफ़ीस ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर भाभी से शादी की थी और दोनों सहारनपुर में बस गए थे. लेकिन बुधवार को उसकी मां के इंतकाल की खबर मिलते ही वह अपने गांव लौट आया. जनाजे में नमाज अदा करने के बाद जब वह कब्रिस्तान से घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे उसके चचेरे भाई शौकीन, रहिशु, मुस्तकीम, मोहसीन और शमीम ने उस पर हमला कर दिया.

आरोप है कि सभी ने नफीस को ईंटों और डंडों से बुरी तरह पीटा. हमलावर तब तक वार करते रहे जब तक नफीस की सांसें थम नहीं गईं. कुछ ही देर पहले मां का जनाजा दफनाया गया था, और अब उसी घर में बेटे की लाश पहुंच गई. पूरे इलाके में मातम पसर गया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन बागपत कोतवाली पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा किया. मृतक के भाई सलीम ने बताया कि, 'मेरे छोटे भाई ने चचेरे भाई की बीवी से लव मैरिज की थी. इस बात को लेकर वे नाराज थे. पहले ही धमकी दी गई थी कि नफीस इलाके में न दिखे, लेकिन आज मां के जनाजे में आने पर उसकी हत्या कर दी गई.'

Advertisement

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बागपत पुलिस ने अपने X अकाउंट पर बताया कि हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शौकीन सहित दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

यह वारदात न सिर्फ पारिवारिक नफरत का भयावह रूप दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सामाजिक अस्वीकार्यता कभी-कभी इंसान की जान तक ले सकती है.

---- समाप्त ----