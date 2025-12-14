scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से आमने-सामने टक्कर में युवक की मौत, बहन घायल

अमेठी के रायबरेली–सुल्तानपुर हाईवे पर गोसाई ताल के पास ट्रक और बाइक की आमने-सामने टक्कर में 19 साल के विकास मौर्य की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन पिंकी मौर्य घायल हो गई. ग्रामीणों ने दोनों को फुरसतगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में युवक की मौत (Photo: Representational )
सड़क हादसे में युवक की मौत (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में 19 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. यह हादसा रायबरेली–सुल्तानपुर हाईवे पर गोसाई ताल के पास उस वक्त हुआ, जब भाई-बहन अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और सामने से आ रहे ट्रक से उनकी आमने-सामने टक्कर हो गई.

हादसे में भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान विकास मौर्य के रूप में हुई है, जबकि घायल बहन का नाम पिंकी मौर्य बताया गया है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों को गंभीर हालत में फुरसतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद विकास मौर्य को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिंकी मौर्य का इलाज जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

BNS की धाराओं में केस दर्ज.(Photo: Representational)
अमेठी: ससुराल में फंदे से लटकी मिली महिला, परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप 
गमछा बांधकर मौलवी पर टूट पड़ी महिला, Video 
woman beats up cleric in Amethi (Photo- Screengrab)
अमेठी: कमर में गमछा बांधकर मौलवी पर टूट पड़ी महिला, गाली देते हुए बरसाए कोड़े  
woman blo
दिव्यांग BLO ने बनाया रिकॉर्ड, समय से पहले पूरा किया SIR फार्म अपडेट का काम 
अमेठी में संदिग्ध हालात में फंदे से लटकी मिली महिला, दो साल पहले हुई थी शादी 

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फुरसतगंज थाना प्रभारी नंद यादव ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के बाद फरार हुए ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. ट्रक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

Advertisement

स्थानीय लोगों के अनुसार, रायबरेली–सुल्तानपुर हाईवे पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं. गोसाई ताल के पास सड़क पर मोड़ और तेज रफ्तार ट्रकों की आवाजाही दुर्घटनाओं का कारण बनती है. ग्रामीणों ने प्रशासन से इस इलाके में ट्रैफिक नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है. 

घर का इकलौता कमाने वाला था विकास मौर्य

हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार वालों के अनुसार, विकास मौर्य घर का इकलौता कमाने वाला था और उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं घायल बहन की हालत को लेकर परिजन चिंतित हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement