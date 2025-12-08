scorecardresearch
 
एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर साइड में ले गए पूर्व विधायक मनोज चौधरी, VIDEO वायरल

सहारनपुर एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि पूर्व विधायक मनोज चौधरी एयरपोर्ट पहुंचते ही अखिलेश यादव को हाथ पकड़कर साइड में ले जा रहे हैं. जिससे सियासी तापमान बढ़ गया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव. (File Photo: ITG)
सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को तीन अलग-अलग शादियों में शामिल हुए और वर-वधू को आशीर्वाद दिया. इसी दौरान सरसावा एयरपोर्ट से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उन्हें साइड में ले जाता है और धीमे स्वर में बातचीत करता नजर आता है. हाथ पकड़कर बात करने वाला व्यक्ति मनोज चौधरी बताया जा रहा है, जो सहारनपुर के रामपुर मनिहारान क्षेत्र का निवासी है.

यह वीडियो अब राजनीति गलियारों में तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है. माना जा रहा है कि बातचीत का संबंध भविष्य की राजनीतिक रणनीति से हो सकता है. जानकारी के अनुसार मनोज चौधरी 2007 से 2012 तक बसपा से देवबंद के विधायक रह चुके हैं. उनकी पत्नी गायत्री चौधरी भी 2005 से 2010 तक बसपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं.

मनोज चौधरी 2017 में बीजेपी से सहारनपुर देहात सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में टिकट न मिलने पर वे नाराज हो गए और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. वर्तमान में वह 2027 के देवबंद विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए हैं. इसी वजह से एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के साथ उनकी ‘पर्सनल बातचीत’ राजनीतिक मायने भी रखती है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मनोज चौधरी, अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उन्हें किनारे ले जाते हैं और कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं. हालांकि बातचीत का मुख्य विषय सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक माहौल में इसे 2027 की संभावित रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी इस वीडियो को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश और मनोज चौधरी के बीच क्या ‘सीक्रेट मीटिंग’ हुई? राजनीतिक पारा इस वीडियो के बाद और भी गरमा गया है. 

