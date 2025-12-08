scorecardresearch
 
दुकानदार को बातों में उलझाया, फिर बुर्के में साड़ी का बंडल चुरा कर फुर्र हुईं महिलाएं- VIDEO

आगरा में अग्रवाल साड़ी सेंटर में बुर्का पहने दो महिलाओं द्वारा की गई साड़ी चोरी का मामला सामने आया है. यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया.

दुकान से साड़ी चुराते महिलाओं का वीडियो वायरल. (Photo: Arvind Sharma/ITG)
उत्तर प्रदेश के आगरा में अग्रवाल साड़ी सेंटर में बुर्का पहने दो महिलाओं द्वारा की गई साड़ी चोरी का मामला सामने आया है. यह चोरी अग्रवाल साड़ी सेंटर से की गई. अग्रवाल साड़ी सेंटर व्यस्ततम शाहगंज बाजार में है. चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए काला बुर्का पहनकर आई दोनों महिलाएं करीब एक घंटे तक दुकान में ग्राहकों की तरह साड़ियां देखती रहीं. मौका मिलते ही छह साड़ियों के भारी भरकम एक पूरे बंडल को अपने बुर्के में छिपाकर ले उड़ीं. आरोपी महिलाओं को नहीं मालूम था कि पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरों में दर्ज हो गई है.

साड़ियों से भरा बंडल उठाया और बुर्के में भर लिया

फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं दुकान में आती हैं और साड़ियों व लहंगों को देखने का नाटक करती रहती हैं. दुकानदार और कर्मचारी जैसे ही अन्य ग्राहकों में व्यस्त होते हैं, दोनों महिलाएं साड़ियों के बंडल को छिपाने की कोशिश करती हैं. पहली बार बंडल बुर्के से फिसलकर गिर जाता है, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटतीं और दोबारा मौका पाते ही बंडल को बुर्के में डालकर बाहर निकल जाती हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में चोरों के 2 गैंग का भंडाफोड़, 5 महिलाएं गिरफ्तार, ऐसे होती थी करोड़ों की चोरी

दुकान मालिक सागर को तब चोरी का संदेह हुआ, जब एक विशेष साड़ी मंगवाने पर वह रैक से गायब मिली. कर्मचारियों से पूछताछ के बाद सागर ने CCTV फुटेज चेक किया, जिसमें चोरी की वारदात साफ दिखाई दी. इसके बाद दुकान में काम करने वाले शाकिर और एक लड़की ने आसपास के इलाके में महिलाओं की तलाश शुरू की और उन्हें घूमते हुए पहचान भी लिया.

5 दिसंबर की बताई जा रही है घटना

पकड़े जाने पर दोनों महिलाएं चोरी से इनकार करती रहीं, लेकिन फुटेज के आधार पर सच सामने आ गया. दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो देखकर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. 

गिरफ्तार आरोपी की पहचान शबनम पत्नी इकरार, निवासी रामगढ़, जिला फिरोजाबाद और बीवी पत्नी मुन्ना, निवासी रामगढ़, जिला फिरोजाबाद के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मामला 5 दिसंबर का बताया जा रहा है, जबकि CCTV फुटेज अब सामने आया है.

