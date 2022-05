पीरियड पर महिला खिलाड़ी का 'बोल्ड स्टेटमेंट', अवाक रह गया शख्स!

एक मशहूर महिला खिलाड़ी का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें वह खेल के मैदान में अपने पीरियड्स को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं. पीरियड्स को लेकर महिला खिलाड़ी का जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाला शख्स अवाक रह जाता है. वहीं खुलकर जवाब देने के लिए यूजर्स महिला की तारीफ कर रहे हैं.

इस महिला गोल्फ प्लेयर का नाम 'लिडिया को' (Lydia Ko) है. लिडिया न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं. वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से वो दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी हैं. हाल ही में उन्होंने अमेरिका में हुए एक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लिया. जहां उन्हें फाइनल राउंड के दौरान कुछ समय के लिए मैदान पर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेते हुए देखा गया.

इसी को लेकर जब कमेंटेटर Jerry Foltz ने लिडिया से पूछा कि क्या उनकी पीठ या कमर में कोई समस्या हो गई थी? तो इसपर Lydia ने कहा- 'ऐसा कुछ नहीं हुआ. दरअसल, यह पीरियड्स का समय है. जो महिलाएं देख रही होंगी, इस बात को समझ रही होंगी. जब यह होता है तो मेरी पीठ टाइट हो जाती है और शरीर अकड़ जाता है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब क्रिस (फिजियोथेरेपिस्ट) ने मुझे इस हाल में देखा है. उसके आने के बाद अच्छा महसूस हुआ.'

जहां आमतौर पर लोग पीरियड्स पर बात करने में हिचक महसूस करते हैं, वैसे में Lydia Ko का जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाला शख्स असहज हो गया. सोमवार को हुई इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इंटरव्यू के आखिर में Lydia Ko मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं.

"It's that time of the month. I know the ladies watching are probably like, 'Yeah, I got you.'"



