खेल के मैदान पर इस महिला खिलाड़ी ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, VIDEO VIRAL

सोशल मीडिया पर एक वीडियो (Viral Video) खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला सॉफ्टबॉल खिलाड़ी (Australian Softball Player) ने अपनी गर्लफ्रेंड (Girlfriend) को खेल के मैदान पर ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया. हालांकि, उसके प्रपोज करने का अंदाज बेहद जुदा था, जिसे देख आसपास मौजूद लोग हैरत में पड़ गए.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिला खिलाड़ी ने पिच (Pitch) पर चोट लगने का झांसा देकर अपने पार्टनर को मैदान पर बुलाया और फिर उसे बेहद अनोखे अंदाज में शादी के लिए प्रपोज (Marriage Proposal) किया.

वीडियो में देखें दिलचस्प प्रपोजल-

दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर अकाउंट @TSN_Sports द्वारा शेयर किया गया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रही महिला खिलाड़ी सारा रिऊ (Sara Riou) हैं. उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जैसिनटा कोमांडे (Jacinta Comande) को खेल के मैदान पर प्रपोज (Woman Propose Girlfriend) किया है.

We weren’t ready for this. ❤️



(🎥: @jacintacomande / TikTok) pic.twitter.com/MbE7YBFQjM