'रिलेशनशिप की जरूरत नहीं', 27 साल की युवती बोली- सिंगल रहने के हैं फायदे

25 साल की उम्र पार करते ही एक सिंगल लड़की से तरह-तरह के सवाल पूछ जाते हैं और उन्हें तरह-तरह के सुझाव भी दिए जाते हैं. जैसे- ‘तुम्हें कोई- ना-कोई तो मिल ही जाएगा...’, ‘शायद तुम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो रही हो...’, ‘तुम बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो…’ लेकिन एक 27 साल की महिला का कहना है कि उसे रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है.

Simone Margett कहती हैं कि वह कभी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रही हैं. उनका कहना है कि वह वर्जिन हैं और लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट हूं.

metro.co.uk से उन्होंने कहा- खासतौर से महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह समाज के मानदंडों के हिसाब से सभी चीजें करें- रिलेशनशिप में आएं, शादी और बच्चे करें वगैरह.

सिमोन कहती हैं- 'टीनएज में मुझे रोमांटिक- कॉमेडी बहुत पसंद थी (अब भी वह मुझे अच्छे लगते हैं). Bridget Jones’ Diary, 13 Going on 30 and A Cinderella Story, यह मेरे फेवरेट थे. तब मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लव और रिलेशनशिप सबके लिए नहीं होते हैं.'

वह आगे बताती हैं- इस ऐज में जहां सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स को ही स्टैंडर्ड माना जाता है, रिलेशनशिप बहुत मुश्किल लगता है. एक समय में मैंने ऑनलाइन डेटिंग शुरू की थी, लेकिन वहां मिले अजीबोगरीब रिस्पांस की वजह से मैंने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया था. ऑनलाइन डेटिंग के दौरान पुरुष मुझे अपने प्राइवेट पार्ट की फोटोज भेजते थे. वे लोग मेरे बहरापन का मजाक उड़ाते थे.

सिमोन का कहना है कि डेटिंग बहुत मुश्किल है. वह भी तब जब आप अलग और बहरी हो. Simone ने कहा- शायद इन्हीं वजहों से रिलेशनशिप को लेकर मेरा एटीट्यूड बदल गया. शायद रिजेक्शन का डर की वजह से यह सब हुआ हो, क्योंकि मैं अक्सर सोचा करती थी- किसी बहरे के साथ कोई डेट पर जाना क्यों चाहेगा? क्या वे लोग मुझे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे?

सिमोन कहती हैं कि खासतौर से जब कोई उन्हें आउटिंग के लिए पूछता तो फिर हियरिंग लॉस के बारे में पता चलने पर रिजेक्ट कर देता.

सिमोन कहती हैं कि अपने दोस्तों को डेट पर जाते, शादी करते या बच्चे करते देखने के बावजूद वे वैसा ना करके संतुष्ट हूं. वह भविष्य में भी बच्चे नहीं करना चाहतीं. Simone कहती हैं- मैं अकेले ही खुश हूं. मुझे खुद को कॉफी डेट पर ले जाना, सोलो-सिनेमा ट्रिप के लिए जाना या घर पर खुद की कंपनी को एन्जॉय करना अच्छा लगता है.

सिमोन का कहना है कि वह कभी इन चीजों से बोर नहीं होतीं और उन्हें कभी अकेलापन फील नहीं होता. वह कहती हैं- मैं जानती हूं कि कुछ लोगों को इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूं. मैं किसी से मिलने के लिए बहुत कोशिशें नहीं करती हूं.

सिमोन ने आगे कहा- 'सिंगल रहने के बहुत सारे फायदे भी हैं. आप खुद को और करियर को ज्यादा समय दे सकते हैं. अपनी पसंदीदा जगहों पर सोलो ट्रिप के लिए जा सकते हैं. दोस्तों के साथ गहरे रिश्ते बना सकते हैं. हॉबीज को डेवलप कर सकते हैं. आजादी भी बहुत रहती है- मैं जो चाहूं कर सकती हूं. जब चाहूं कर सकती हूं.'