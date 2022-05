पत्नी ने बंदूक खरीदी, फिर इंश्योरेंस के 11 करोड़ के लिए पति को भून डाला!

How to Murder Your Husband (अपने पति की हत्या कैसे करें?) इस शीर्षक के साथ रोमांटिक कहानियां लिखने वाली महिला राइटर ने खुद अपने पति की हत्या कर दी थी. 2018 में उन्होंने हत्या को अंजाम दिया था. अब जाकर उन्हें अपने पति की हत्या का दोषी ठहराया गया है.

71 साल की अमेरिकी नॉवेल राइटर नैंसी क्राम्पटन ब्रॉफी पर सेकेंड-डिग्री मर्डर का आरोप तय हुआ है. उन्होंने 63 साल के पति और पेशे से शेफ डेनियल ब्रॉफी की गोली मार कर हत्या कर दी थी. तब डेनियल Oregon Culinary Institute में काम कर रहे थे.

पुलिस ने कहा कि डेनियल को दो गोलियां मारी गई थीं और स्टूडेंट्स ने उन्हें मृत देखा था. शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि नैंसी ने पति की हत्या इसलिए की क्योंकि वह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 11 करोड़ रुपए हासिल करना चाहती थीं. खास बात यह भी है कि पति की मौत के कुछ महीनों पहले ही नैंसी ने एक गन लिया था.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, शॉन ओवरस्ट्रीट ने कहा कि नैंसी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी. सिर्फ वही हैं जिनके पास इस मर्डर का मोटिव था. नैंसी ने ही पति की हत्या की है.

वहीं नैंसी के वकीलों का दावा है कि उन्होंने अपने नॉवेल के लिए गन खरीदा. उस नॉवेल में महिला, गन पार्ट्स को इकट्ठा करके एक हथियार बनाती है और फिर अपने प्रताड़ित करने वाले पति की हत्या कर देती है. डिफेंस ने यह दलील दी कि नैंसी और उनके पति के बीच 25 सालों से ज्यादा समय तक काफी प्यारा रिश्ता रहा था.

Oregon Live के मुताबिक, 8 घंटे की सुनवाई के आखिर में जूरी में मौजूद 5 पुरुष और 7 महिलाओं ने नैंसी को दोषी करार दे दिया. नैंसी की वकील, लिजा मैक्सफील्ड ने कहा कि अब वे लोग अपील का प्लान बना रहे हैं.

बता दें कि डेनियल की हत्या 2 जून, 2018 को Oregon Culinary Institute में हुई थी. वह वहां साल 2006 से काम कर रहे थे. डेनियल के स्टूडेंट्स जब उनके पास पहुंचे तब वह किचन के फ्लोर पर पड़े थे. लेकिन मौत के करीब आधे घंटे पहले नैंसी भी ड्राइव कर के इंस्टीट्यूट के अंदर जाती दिखी थीं.

बीस मिनट बाद, नैंसी इंस्टीट्यूट से बाहर आती हैं. फिर वह अपने घर की तरफ चली जाती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक नैंसी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस ट्रिप के बारे में याद नहीं है. लेकिन शिकायकर्ताओं का कहना है कि नैंसी के पास हत्या का कारण मौजूद था.

साल 2011 में Seeing Jane के साइट पर नैंसी ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था. जिसका शीर्षक था- How to Murder Your Husband?. इस ब्लॉग में उन्होंने पति को जान से मारने के 5 संभावित मकसदों के बारे में बात की थी. उन्होंने इसमें मर्डर करने के लिए हथियार और तरीके को लेकर भी बात की थी.

नैंसी के ब्लॉग की तस्वीर

ब्लॉग को लेकर नैंसी ने दावा किया कि यह काल्पनिक है. उन्होंने कहा- इस स्टोरी पर एक एडिटर हंसेगा और कहेगा कि तुम्हें स्टोरी पर और मेहनत करने की जरूरत है. इस स्टोरी में बड़ी गलती की गई है.

नैंसी को अब इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है. सजा पर फैसला 13 जून को आएगा.