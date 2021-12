खाने में मिला चिकन का पूरा सिर, आंखें-चोंच देख घबराई महिला, फोटो VIRAL

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) में एक महिला के होश उस समय उड़ गए जब उसे KFC से खरीदे हुए हॉटविंग्स में चिकन का पूरा सिर मिला. अब उस चिकन पीस की फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है. जिसने भी ये फोटो देखी वह दंग रह गया.

गिबरेयल नामक महिला ने बताया कि उसने KFC से चिकन हॉटविंग्स खरीदे थे. जब उसने घर जाकर पैकेट खोला तो उसनें चिकन का पूरा सिर था. Takeaway Trauma नाम के इंस्टाग्राम पेज पर और ट्विटर पेज पर इसकी फोटो शेयर की गई है.

फोटो में चिकन का कटा हुआ सिर साफ दिखाई दे रहा है. उसकी आंखें और चोंच भी दिखाई दे रही है. महिला ने इस दिल दहला देने वाले फोटो को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा- मुझे हॉट विंग्स मील में चिकर का फ्राइड सिर मिला. इसके बाद मैंने अपना पूरा खाना छोड़ दिया.

जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने लिखा, ''शायद KFC चाहता है कि जो व्यक्ति इस चिकन को खा रहा है वह उसका चेहरा भी देखे.'' अन्य यूजर ने लिखा, ''फिर भी KFC को महिला ने 2 स्टार दिए हैं.'' तीसरे यूजर ने लिखा, ''और फिर भी और KFC खोलना स्वीकार किया जा रहा है.''

