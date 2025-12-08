scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आखिर 2025 में गूगल पर 5201314 क्यों सर्च करते रहे हिंदुस्तानी? साल के टॉप-5 कीवर्ड में हुआ शामिल

2025 खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. ऐसे में Google की टॉप सर्च लिस्ट से एक हैरान करने वाला ट्रेंड सामने आया है. दरअसल, इस साल Google पर सर्च किए जाने वाले टॉप-5 टर्म में एक ऐसा एंट्री भी शामिल है, जो कोई शब्द नहीं बल्कि एक गणितीय नंबर है-5201314.

Advertisement
X
Google हर साल अपना ‘Year in Search’ फीचर जारी करता है (Photo: Pixabay)
Google हर साल अपना ‘Year in Search’ फीचर जारी करता है (Photo: Pixabay)

इंटरनेट के दौर में हर दिन नए-नए शब्द और ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ बेहद अनोखे और दिलचस्प होते हैं. साल 2025 में Google पर जिन शब्दों के मतलब सबसे ज्यादा खोजे गए, उनमें एक 7 अंकों का नंबर भी शामिल रहा-5201314.

हैरानी की बात ये है कि यह नंबर ‘Stampede’ और ‘Mayday’ जैसे गंभीर शब्दों के बीच Google की टॉप सर्च लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहा. ऐसे में जिन लोगों को इंटरनेट और खासतौर पर रिलेशनशिप ट्रेंड्स की ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए यह नंबर पहली नजर में किसी रहस्य से कम नहीं लगता.

Google ‘Year in Search’ में क्यों छाया 5201314?

सम्बंधित ख़बरें

UAE sugar tax 2026
क्या है दुबई का शुगर टैक्स... जो नए साल से लगने वाला है! ये किन चीजों पर लगता है 
woman-using-phone-while-swimming-in-pool-australia-viral-video-life
मोबाइल की लत की हद! स्विमिंग करते हुए फोन चलाती दिखी महिला, वीडियो वायरल 
india-right-to-disconnect-bill-global-countries-work-life-rules-insight
ऑफिस के बाद बॉस ने डिस्टर्ब किया तो...! जानिए क्यों चर्चा में है ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ 
man with car
सिर्फ टिप के पैसों से खरीदी 10 लाख की कार, आखिर ऐसा क्या करता है ये शख्स 
china-10th-floor-woman-hangs-to-escape-lover-wife-viral-video-shocking
जब अचानक लौट आई पत्नी तो पति ने 10वीं मंजिल से प्रेमिका को लटकाया... 

Google हर साल अपना ‘Year in Search’ फीचर जारी करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि साल भर में लोगों ने किन चीज़ों को सबसे ज्यादा सर्च किया. इसमें ट्रेंडिंग न्यूज, पॉप कल्चर, टेक्नोलॉजी और आम लोगों की दिलचस्पियां शामिल होती हैं.

2025 में जहां एक ओर युद्ध, तनाव, सीजफायर और मॉकड्रिल जैसे शब्दों को खूब खोजा गया, वहीं दूसरी ओर लोगों ने प्यार और इमोशंस से जुड़े इस नंबर 5201314 का मतलब जानने में भी जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई.

Advertisement

5201314 का मतलब क्या है?

Google पर ट्रेंड करने वाला 5201314 एक चीनी इंटरनेट स्लैंग है. इस 7 अंकों के नंबर का मतलब होता है-मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी प्यार करता/करती हूं.यानी यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि प्यार का डिजिटल इजहार है.

यह ट्रेंड भारत में भी सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा, खासतौर पर युवाओं के बीच. आज के दौर में जिस तरह ग्लोबल स्लैंग और ट्रेंड्स तेजी से फैलते हैं, उसी का नतीजा है कि यह चीनी नंबर भारत में भी वायरल हो गया.

नंबरों से प्यार जताने का ट्रेंड क्यों है खास?

नंबरों के जरिए प्यार जताना कोई नया चलन नहीं है. भारत में पहले से ही 123 = I Love You का ट्रेंड युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा है.इसी तरह 5201314 भी उसी डिजिटल लव कल्चर का हिस्सा बन गया है, जहां शब्दों की जगह नंबर इमोशंस जाहिर करने लगे हैं.

5201314 की उत्पत्ति कहां से हुई?

इस कोड की शुरुआत चीनी इंटरनेट संस्कृति से हुई है.जब 520 को मंदारिन भाषा में बोला जाता है, तो इसकी ध्वनि बहुत हद तक (wǒ ài nǐ)) जैसी लगती है, जिसका मतलब होता है-मैं तुमसे प्यार करता हूं.वहीं 1314 की आवाज (yī shēng yī shì) जैसी होती है, जिसका मतलब है-पूरी ज़िंदगी.इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 5201314- 'मैं तुम्हें जीवन भर के लिए प्यार करता हूं' 

Advertisement

सोशल मीडिया ने बनाया इसे ग्लोबल ट्रेंड

यह स्लैंग पहले चीन तक सीमित था, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से यह अब पूरी दुनिया में फैल चुका है. भारत में भी रिलेशनशिप स्टेटस, रील्स और चैट्स में इस नंबर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है.अब जब आप इसका मतलब जान चुके हैं…तो अगली बार अगर कोई आपको 5201314 भेजे, तो समझ जाइए-वो सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के प्यार का वादा कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement