Video: बच्चे ने मरोड़ा खड़ी स्कूटी का 'कान', पीछे बैठे पिता धड़ाम से गिरे

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपनी ही लापरवाही के चलते शख्स स्कूटी से गिर गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स स्कूटी पर बैठा है. वहीं, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है जो कि स्कूटी की लेग स्पेस पर खड़ा है. शख्स इस दौरान किसी से बात करने लगता है कि तभी बच्चा स्कूटी के एक्सीलेटर को घुमा देता है. फिर स्कूटी जाकर दीवार में घुस जाती है और स्कूटी पर बैठा शख्स धड़ाम से नीचे गिर जाता है.

शख्स के गिरते ही घर से लोग निकलकर बाहर आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी से नीचे गिरने के बाद शख्स घबरा जाता है और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है. यह पूरी घटना घर के पास लगे कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है.

Mistake 1: No helmets



Mistake 2: Bike tuned on, unsupervised and kid standing in front holding the accelerator.pic.twitter.com/8QbyyBfy1f