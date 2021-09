VIDEO: बॉस ने नहीं दी सैलरी तो भड़का कर्मचारी, JCB से मचा दी 'तबाही'

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स जेसीबी (JCB) से उत्पात मचाता हुआ नजर आ रहा है. उसने एक के बाद एक कई गाड़ियां बर्बाद कर दीं. शख्स कोयले की खदान (Coal Mines) में काम करने वाला कर्मचारी है. उसने ये हरकत बॉस (Boss) द्वारा सैलरी (Salary) देने में आनाकानी करने के बाद की थी.

'द सन यूके' की रिपोर्ट के मुताबिक, कोयले की खदान में काम करने वाला शख्स उस वक्त भड़क उठता है जब उसका बॉस उसे महीने की सैलरी देने से इनकार कर देता है. ये बॉस कोई और नहीं बल्कि शख्स का चाचा होता है. इस बात से नाराज शख्स जेसीबी से पांच ट्रकों को चकनाचूर कर देता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस शख्स का नाम हाकन एम (Hakan M) है, जिसने सैलरी नहीं मिलने पर पिछले महीने तुर्की के सिरनाक प्रांत में खदान के पास तहलका मचा दिया था. हाकन ने जेसीबी से कई ट्रकों को कुचल दिया था. वहीं पास खड़े अन्य कर्मचारी अपने साथी की इस हरकत को देखकर हैरान रह जाते हैं.

When the Boss refuses to pay up pic.twitter.com/Bw7LeQVglW