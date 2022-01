'ऐ बाबा, UP में का बा?' नया VIDEO वायरल, नेहा राठौर बोलीं- हिम्मत है तो...

UP Me ka ba Young Version: यूपी की सियासत में चुनावी रंग जोरों से दिख रहा है. चुनावी रंग में खूब गाने भी वायरल हो रहे हैं. सांसद अभिनेता रवि किशन (Ravi Kishan) पहले अपना रैप यूपी में 'यूपी में सब बा' (Up Me sab ba) लेकर आए थे. जो वायरल हुआ था. इसके बाद उनके इस गाने का जवाब भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौर (Neha singh Rathore) ने ' यूपी में का बा' (UP me ka ba) से दिया था. जो खू‍ब वायरल हुआ. यहां तक की यूपी में योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने भी इस गाने को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था.

लेकिन अब इसी कड़ी में नेहा सिंह राठौर ने ही अपने गाए हुए 'यूपी में का बा' का यंग, क्‍यूट वर्जन, छोटे बच्‍चे रिकी की आवाज में शेयर किया है. जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, ' दबाकर दिखाइये इस आवाज़ को! है हिम्मत! सच को झुठलाना इतना भी आसान नहीं होता.#UPMEKABA

वहीं इस बच्‍चे के वीडियो की नेहा सिंह राठौर ने भी खुलकर जमकर तारीफ की है. उन्‍होंन इस बच्‍चे के अलग अंदाज को लेकर एक वीडियो में कहा, 'इस गाने को मैं सौ बार से ज्‍यादा सुन चुकी हूं.'

नेहा ने ये भी कहा, मुझे तो लगता है मुझे उससे एक्टिंग सीखनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि मुझे गाना पसंद आया. वह बोलीं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात .... नेहा ने रिकी की जमकर तारीफ की है. वीडियो में बच्‍चे का नाम रिकी बताया गया है. जिसे उनकी मां ने शूट किया है. वीडियो के अंत में क्रेडिट में उनका नाम है.

नेहा का यूपी में का बा का आया सेकेंड पार्ट

भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौर ने यूपी में का बा का दूसरा पार्ट भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. जिसमें उन्‍होंने वीडियो तंज कसते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है. नेहा का ये वीडियो 1 मिनट 18 सेकेंड है. इससे पहले उनका पहला वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.

यूपी में बाबा vs यूपी में का बा?



नेहा सिंह राठौड़ के 'यूपी में का बा?' के बाद अनामिका जैन अंबर ने 'यूपी में बाबा' भी गाया था. अनामिका जैन अम्बर ने ‘यूपी में बाबा’ गीत तैयार किया था. जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड किया है. अनामिका का गाना भी खूब वायरल हुआ था. अनामिका कहती हैं- यूपी में गोरखपुर के संन्यासी हैं जिनके मन में काशी और मथुरा है. साथ ही ये भी बताया है कि लखनऊ में जब से आए योगी, यूपी की मिटी उदासी.