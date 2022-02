युद्ध के बीच सैनिकों संग राष्ट्रपति जेलेंस्की? लाखों लोगों ने देखा VIDEO, जानें सच

यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) लगातार रूस के खिलाफ अपने देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं. उनके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. जेलेंस्‍की यूक्रेन की वर्तमान स्थिति के बारे में भी सोशल मीडिया पर भी तमाम चीजें शेयर कर रहे हैं.

वहीं उनके कुछ वीडियो भी पिछले दिनों तेजी से वायरल हुए हैं. एक वायरल वीडियो में वह कुछ सैनिकों के साथ बैठे हैं, जिसमें वह सैनिकों के साथ कथित तौर पर कॉफी पीते हुए दिख रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शेयर किया है. राष्ट्रपति के सैनिकों के साथ जाकर बैठने की वजह से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि वे एक मिसाल पेश कर रहे हैं. सैनिकों का इससे हौसला बढ़ेगा.

इससे पहले खबर आई थी कि वलोडिमिर जेलेंस्की ने युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया. उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही थी.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं. @Potepsky अकाउंट से जब ट्विटर पर इसे शेयर किया गया तो दो दिन में ही इस वीडियो को 48 लाख से अधिक बार देखा गया. 26 फरवरी को ट्वीट किए गए वीडियो के साथ लिखा गया कि इसी सुबह राष्ट्रपति ने मिलिट्री बेस में सैनिकों के साथ कॉफी पी.

लेकिन, असल में जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वह जिस सैनिक और जैसे बैकग्राउंड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी वक्त की फोटो राष्‍ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर 17 फरवरी को शेयर किया था. यानी कि यह वीडियो पुराना है और गलत कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है.

Correction: some helpful folks have informed me that this video wasn’t taken this morning after all, but last week when Zelensky was visiting troops in the east.



However: Zelensky is still a badass who is laying it all on the line to fight beside his soldiers.