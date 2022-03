मिलिए यूक्रेन के 'पिशाच' से! रूसी 'आत्माओं' की कर रहा तलाश

यूक्रेन के सुरक्षा बल (General Staff of the Armed Forces of Ukraine) ने अपने वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की है. इस तस्वीर में एक फाइटर पायलट को दिखाया गया है. इस तस्वीर का कैप्शन है- 'हेलो, रूसी खलनायकों, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए आ रहा हूं- कीव का पिशाच!' यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. एक ही दिन में इस तस्वीर को एक फेसबुक पेज पर 7700 से अधिक बार शेयर किया गया है.

असल में यूक्रेन में इस तरह की चर्चा चल रही है कि Ghost of Kyiv नाम के एक फाइटर पायलट ने 10 रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराया है. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और कई लोग इसे काल्पनिक कहानी भी कह रहे है. लेकिन इसी बीच यूक्रेन के सुरक्षा बल ने जब यह तस्वीर पोस्ट की तो फिर से यूक्रेन के 'पिशाच' की चर्चा होने लगी. अब तक रूस के आक्रमण का मजबूती से सामना कर रही यूक्रेन की सेना और आम लोगों के लिए यह 'पिशाच' साहस का प्रतीक भी बन गया है. यूक्रेन की पूरी वायु सेना के लिए भी इस प्रतीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

हालांकि, यूक्रेन के सुरक्षा बल ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें पायलट का नाम या पहचान जाहिर नहीं की गई है. इसमें एक पायलट ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए, डार्क वाइजर के साथ कॉकपिट में नजर आता है. वह MiG-29 जेट में बैठा मालूम पड़ता है.

यूक्रेन दावा करता रहा है कि उसने रूस के कई एयरक्राफ्ट को मार गिराया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के वक्त रूस के पास करीब 1200 लड़ाकू जहाज थे. वहीं, यूक्रेन के पास सिर्फ 124 फाइटर एयरक्राफ्ट थे.