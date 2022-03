भूखे-प्यासे घने जंगल में रहे 2 बच्चे! एक महीने बाद मिले जिंदा

दो भाई अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक महीने पहले खो गए थे. अब उन्हें ढूंढ निकाला गया है. मामला ब्राजील के मैनीकोर की है. दोनों भाई 18 फरवरी को घर से चिड़ियों के शिकार के लिए निकले थे.

ये दोनों भाई पामैरा जनजाति के है. बड़ा भाई 8 साल का है और उसका नाम ग्लेसन कार्वाल्हो रिबेरो है. 6 वर्षीय छोटे भाई का नाम ग्लेको कार्वाल्हो रिबेरो है. ये दोनों करीब एक महीने ( 27 दिनों तक) तक लापता थे. 15 मार्च को अमेजन रेन फॉरेस्ट में लकड़ी काट रहे एक शख्स की नजर इन दोनों भाइयों पर पड़ी.

जहां से उन दोनों को बोट के जरिए लोकल टाउन हॉल ले जाया गया. पब्लिक सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक उन्हें अब प्लेन से राज्य की राजधानी मनौस ले जाया जाएगा.

दोनों भाइयों की तस्वीरें भी सामने आ गई है. जिसमें वो काफी दुबले पतले दिख रहे हैं. इन भाइयों की सुरक्षा के लिए मैनीकोर के डॉक्टरों को एक्सपर्ट्स ने हेल्थ गाइडलाइन भी दी.

Brothers, 6 & 8, who vanished from Amazon tribe are FOUND in rainforest https://t.co/2ZFJS9nPMd