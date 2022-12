कंक्रीट से लदे ट्रक को चीरते हुए निकली ट्रेन, खौफनाक VIDEO हुआ वायरल

ट्रेन और ट्रक की टक्कर का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. इस हादसे में ट्रेन बेपटरी हो गई, वहीं ट्रक के परखच्चे उड़ गए. घटना अमेरिका के Tennessee की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते मंगलवार को एक ट्रक 134 फीट लंबी कंक्रीट की रेलिंग को लेकर रेल फाटक क्रॉस कर रहा था. तभी सामने से तेज रफ्तार में मालगाड़ी आ गई.

ट्रक का कुछ हिस्सा फाटक क्रॉस कर चुका था लेकिन पीछे कंक्रीट की रेलिंग का हिस्सा रह गया था. मालगाड़ी की इसी हिस्से से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग समेत ट्रक के परखच्चे उड़ गए.

ट्रेन पटरी से उतर गई. उसके कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए. इंजन भी बुरी तरह डैमेज हो गया. हादसे में कुछ लोगों को चोटें आईं हैं. हालांकि, किसी की स्थिति गंभीर नहीं है.



ट्रेन और ट्रक की टक्कर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे मौके पर खड़े किसे राहगीर ने रिकॉर्ड किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक ट्रक कंक्रीट की रेलिंग ले जा रहा है. इसी बीच ट्रेन आ जाती है. रेलवे फाटक पर ही दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है.

Chattanooga Fire is assisting with a train derailment in Collegedale. It happened Tues afternoon (12/20/22) at Apison Pike & University Dr. Chattanooga companies on scene: Battalion Chief for District 1, Battalion Chief for District 2, Special Operations Division, CFD Hazmat Team pic.twitter.com/yFWcgbwbBX