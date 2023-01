हजारों लोगों के सामने ट्रेनर पर टूट पड़ा बाघ, जमीन पर गिरा दबोची गर्दन, और फिर...

Tiger Attack: सर्कस में काम करने वाले एक ट्रेनर पर हजारों लोगों के सामने बाघ ने हमला कर दिया. रिंग के अंदर ही बाघ ट्रेनर पर टूट पड़ा और उसके शरीर पर कई वार किए. इतना ही नहीं बाघ ट्रेनर के पेट पर जाकर बैठ गया और कूदने लगा. करीब दो मिनट तक बाघ उसे पीटता रहा. इस दौरान सर्कस शो में हड़कंप मच गया. मामला इटली के लेसे प्रांत का है.

इस घटना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे बाघ अचानक से आक्रामक हो गया और 31 साल के ट्रेनर इवान ओर्फेई पर अटैक कर दिया. इस हमले में इवान के गर्दन, पैर और हाथ में गहरा घाव आया है जिसके चलते उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराना पड़ा.

इवान सर्कस में रिंग के अंदर बाघों का करतब दिखा रहे थे. सामने हजारों लोगों बैठे थे. तभी एक बाघ ने पीछे से उन्हें दबोच लिया. हालांकि, आनन-फानन में दूसरे कर्मचारी किसी तरह रिंग के अंदर घुसे और बाघ से ट्रेनर को छुड़ाने में कामयाब रहे. अगर कुछ देर और होती बड़ी अनहोनी घट सकती थी.

ट्रेनर पर बाघ ने किया हमला

बाघ ने पहले तो ट्रेनर इवान का चक्‍कर लगाया और फ‍िर पैर पकड़ कर रिंग में ही गिरा दिया. और फिर उसके सिर पर कई वार किए. इसके बाद उसके पेट पर बैठ गया. करीब दो मिनट तक बाघ ट्रेनर पर अटैक करता रहा. बाद में सर्कस के कर्मचारी अंदर घुसे और किसी तरह बाघ से उसे छुड़ाया.

Moment big cat trainer is savaged by a TIGER during performance at family circus show https://t.co/W2lbyQajZv