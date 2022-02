'Facebook ने चौथी बार मेरी हत्या कर दी, मैं अभी मरी नहीं हूं', क्यों बोली Taslima Nasreen

Taslima Nasreen Facebook account: लेखक तसलीमा नसरीन को फेसबुक अकाउंट रिमेंबरिंग हो गया है. रिमेंबरिंग अकाउंट फेसबुक (Taslima Nasreen Facebook Remembering ) पर उस शख्‍स का होता है, जिसकी मौत हो जाती है. इसी बात को लेकर उन्‍होंने ट्वीट किया और चुटकी लेते हुए फेसबुक की आलोचना की है.

बांग्‍लादेश की फेमस लेखक तसलीमा नसरीन ने ट्वीट करते हुए फेसबुक से संबंधित कई अकाउंट को टैग किया है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरा अकाउंट एक बार फिर memorialized कर दिया है. ऐसा चौथी बार हुआ है, जब आपने मुझे मारा है. आप ऐसा करके क्‍या जिहादियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अभी तक मरी नहीं हूं. कृपया मुझे मेरा फेसबुक अकाउंट वापस कर दें'

OMG @Meta @facebookapp @MetaNewsroom @FacebookWatch You again memorialized my account! This is the 4th time you have killed me. Why are you making jihadis happy by declaring that I am dead? I am NOT dead yet. Please give me back my fb account. pic.twitter.com/SaoF5kEqev

इससे पहले पिछले साल भी तसलीमा नसरीन का फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया था. उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी. तब तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुसलमानों की ओर से हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लिखा था. इसके बाद उनके फेसबुक अकाउंट को 7 दिन के लिए बैन कर दिया गया था.

Bangladesh's new name is Jihadistan. Hindu's puja pandals,idols,temples, houses, shops have been vandalised by Jihadis all over the country. Media was asked to be silent about Hindu persecution by PM Hasina. She has been the mother of Jihadis and the queen of Jihadistan.

साल 2015 में भी तसलीमा नसरीन का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया था. तसलीमा नसरीन इस्‍लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रहीं हैं.

बुर्का और हिजाब को लेकर किए कई ट्वीट

तसलीमा नसरीन ने बुर्का और हिजाब को लेकर हाल में कई ट्वीट किए हैं. उन्‍होंने कहा कि हाल में कुछ लोगों ने कहा कि हिजाब या बुर्का पहनना महिला की च्‍वाइस है. आने वाले समय में ये लोग कहेंगे कि चार पत्‍नी रखना भी महिला की ही पसंद हैं. घरेलू हिंसा का शिकार होना, कई बच्चे पैदा करना और संपत्ति में बराबर का हिस्सा न मिलना भी महिलाओं की 'पसंद' है ?

एक दूसरे ट्ववीट में उन्‍होंने घेरा, जिसमें उन्‍होंने लिखा कि अगर बुर्का इतना ही आरामादायक और फैशनेबल और सुंदर ड्रेस है तो फिर तो न केवल मुस्लिम पुरुषों, बल्कि सभी आदमी, औरतों, बच्‍चों को भी ये पहनना चाहिए.

वहीं उन्‍होंने अपने सिलसिलेवार ट्वीटस में लिखा कि मुस्लिम महिलाएं इसलिए जींस पहनती हैं क्‍योंकि उन्‍हें मॉडर्न ड्रेस पहनना पसंद है. बुर्का और हिजाब वह अपने रिश्‍तेदार और माता-पिता के दबाव में पहनती हैं. कई का बचपन में ब्रेनवॉश किया जाता है. कुल मिलाकर ये सारे ट्वीट भारत में मुस्‍कान नाम की लड़की को लेकर हुए विवाद से जुड़े हुए थे. जो हाल में कर्नाटक के मांडया में बुर्का पहनकर अपने कॉलेज गई थी.

तस्‍लीमा के हिजाब विवाद पर ट्वीट

People say burqa or hijab is women's 'choice'. Soon they would say being one of the 4 wives of a polygamous man is also a woman's 'choice'. Being a victim of domestic violence, reproducing many children and not inheriting equal share of properties also a women's 'choice'. — taslima nasreen (@taslimanasreen) February 10, 2022

If burqa was a comfortable, fashionable, tasteful & elegant dress, not only Muslim men, all men & women & children regardless of their religious beliefs, would have worn that. February 10, 2022

Muslim women wear jeans because they want to be like modern women. Muslim women wear burqa and hijab mostly because of the pressure their parents/relatives put on them, or they get brainwashed since their childhood to wear those anti-women garments. — taslima nasreen (@taslimanasreen) February 10, 2022