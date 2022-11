SUV ने मारी ऐसी टक्कर, बुलेट सवार के ऊपर आ गिरा पिकअप, VIDEO दिल दहला देगा

सोशल मीडिया पर एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बुलेट सवार शख्स रेड सिग्नल पर इंतजार कर रहा है. लेकिन तभी सामने से आ रहे एक पिकअप ट्रक को तेज रफ्तार कार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ जाते हैं और वह सीधे बुलेट सवार से टकरा जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना कैलिफोर्निया के मालिबू इलाके की है. टक्कर मारने वाली कार गलत दिशा से आ रही थी और वह चोरी की थी. इस दिल दहला देने वाले हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई. जबकि पिकअप और बाइक के चालक बुरी तरह घायल हो गए.

Here's video from a motorcyclist of that fatal crash that happened in Malibu on Nov 14. pic.twitter.com/Mf6bUNGZYL