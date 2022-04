PHOTOS में देखें 110 दिन तक सड़कों पर दौड़ती रहने वाली लड़की की लाइफ

रनर सूफिया खान ने गिनीज वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दरअसल, उन्‍होंने सबसे कम समय में स्‍वर्णिम चतुर्भुज शहरों की दूरी नापकर रिकॉर्ड बनाया है.

उन्होंने दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्‍नई से जुड़ी सड़क पर दौड़कर यह रिकॉर्ड बनाया है. सूफिया खान रनिंग के पैशन को फॉलो करने लिए एविएशन की नौकरी भी छोड़ चुकी हैं.

