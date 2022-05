बॉडी बैग में पैककर भेज रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, तभी 'जाग उठा' शख्स!

अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही 'बॉडी' अचानक जिंदा हो गई. दरअसल, जिस शख्स को मुर्दा समझकर श्मशान घाट ले जाया जा रहा था, हकीकत में वो जिंदा ही था. जैसे ही नर्सिंग स्टाफ ने ये देखा उनके हाथ-पैर फूल गए.

ये मामला चीन के शहर शंघाई के Putuo जिले का बताया जा रहा है. इस घटना की कई तस्वीरें और वीडियोज वहां के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, Putuo जिला प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

दरअसल, Putuo स्थित एक अस्पताल के कर्मचारियों ने इलाज कराने आए एक बुजुर्ग शख्स को मृत समझकर उसे बॉडी बैग में पैक कर दिया. फिर बॉडी बैग को शव वाहन में रखकर श्मशान घाट की ओर रवाना कर दिया. लेकिन इस बीच जब कुछ लोगों ने बॉडी बैग खोला तो उनके होश उड़ गए.

शख्स जिंदा था, उसकी सांसे चल रही थीं

बॉडी बैग में जिस शख्स को रखा गया था वो जिंदा था. उसकी सांसे चल रही थीं. ये देखकर वहां मौजूद लोगों में से एक को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है- 'आप (कर्मचारी) यहां आइए और देखिए कि क्या यह मरा है? यह अभी भी सांस ले रहा है. क्या आपने नहीं देखा था कि वह हिल रहा है?'

जिसके बाद शख्स को फिर से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई. इस घटना को लेकर नर्सिंग होम के माफीनामा जारी करने के बाद स्थानीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं. ये घटना 1 मई (रविवार) की बताई जा रही है.

Chinese Covid 'victim' found to be ALIVE as body bag closed for crematorium https://t.co/HmG3NErQjA