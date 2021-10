बीच सड़क घुटने पर बैठे SP, दर्द से कराहते इंस्पेक्टर की यूं की मदद, VIDEO VIRAL

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के चेंगलपट्टू जिले (Chengalpattu) के पुलिस अधीक्षक (SP) का एक वीडियो (Video) सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. जिसमें वह दर्द से कराहते एक पुलिसकर्मी की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं. एसपी के इस सादगी भरे कार्य की पुलिसवाले समेत सोशल मीडिया यूजर्स भी तारीफ कर रहे हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला..

दरअसल, चेंगलपट्टू जिले के मदुरंतकम क्षेत्र (Madurantakam) में पंचायत संघ के नेता का चयन करने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव चल रहा था. इसी के चलते वहां पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी. इस बीच जब कानून-व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के एसपी पी. विजय कुमार (P. Vijaya Kumar) चुनाव स्थल पहुंचे तो एक इंस्पेक्टर दर्द से कराहता हुआ दिखाई दिया.

बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर रुक्मंथगन गिर गए थे, जिससे उनके पैर में मोच आ गई थी. उनका पैर मुड़ गया था और उन्हें तेज दर्द हो रहा था. जैसे ही SP विजय कुमार की इस पर नजर पड़ी उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर के पास जाकर उसका इलाज किया. वे जमीन पर घुटने के बल बैठ गए और अपने इंस्पेक्टर के इलाज में जुट गए.

गौरतलब है कि SP विजय कुमार एक क्वालीफाइड डॉक्टर भी हैं. उन्होंने कुछ ही पलों में इंस्पेक्टर की मोच दूर कर दिया. इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है.

जिसमें SP विजय कुमार इंस्पेक्टर घुटने के बल बैठकर इंस्पेक्टर के पैरों को अपने हाथों में लेकर इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं. साथी पुलिसकर्मी यह सब देख हैरान रह गए कि एक पुलिस अधिकारी कैसे एक इंस्पेक्टर के पैर में आई मोच को ठीक करने में जुटा हुआ है.

Chengalpattu SP @vijaypnpa_ips, a qualified doctor, offered first aid to Madurantakam Inspector Rukmanthagan, who sprained his leg on duty today. The IPS officer had gone to Madurantakam for an inspection. pic.twitter.com/GDTnCHcKZt