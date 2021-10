टीवी पर LIVE इंटरव्यू दे रहे थे पिता, बच्चे ने की ऐसी हरकत कि हंसने लगा एंकर

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बच्चा अपने पिता के लाइव इंटरव्यू (Live TV Interview) के दौरान डांस करते हुए दिखाई दिया. बच्चा कभी जुबान निकालकर चिढ़ाता तो कभी मुंह बनाकर.

बच्चे की ये सारी हरकतें टीवी पर लाइव इंटरव्यू के दौरान कैमरे में कैद हो रही थीं. इस दौरान एंकर और बच्चे के पिता दोनों लाइव टीवी मुस्कुराने लगते हैं. आप भी वीडियो देखने के बाद हंसने लगेंगे.

क्या है वीडियो में?

वीडियो में, सूट-बूट पहने पिता को हेडफ़ोन लगाए टीवी पर LIVE इंटरव्यू देते हुए देखा जा सकता है. वह ब्लूमबर्ग सर्विलांस (Bloomberg Surveillance) चैनल पर होस्ट के साथ बातचीत में पूरी तरह से तल्लीन थे. इसी बीच उनका बेटा कमरे में एंटर करता है. वह पिता के पीछे खड़े होकर मुंह चिढ़ाने लगता है. उसकी ये सारी हरकतें लाइव दर्शक देख रहे थे. हालांकि, बच्चे के पिता उसे स्क्रीन के सामने से हटा देते हैं.

A special guest on @bsurveillance was very excited about Weidmann’s departure from the Bundesbank pic.twitter.com/o2sgMk2MK0